"Otomotiv endüstrisinin geldiği noktada bundan daha anlamsız bir tartışma, bundan daha boş bir iddia duymadım, duyamam da. Zannederim bugün dünyada milliyetten en uzak sanayi ürünü her türlü otomotiv ve otomobil olsa gerek" diyen Altaylı, eleştirilere olan itirazını şu cümlelerle yanıt verdi:

"Otomotiv endüstrisinin geldiği noktada bundan daha anlamsız bir tartışma, bundan daha boş bir iddia duymadım, duyamam da."

"Zannederim bugün dünyada milliyetten en uzak sanayi ürünü her türlü otomotiv ve otomobil olsa gerek."

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