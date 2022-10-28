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TOGG'un yerlilik oranı belli oldu! Yeni hedef 2025

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, 29 Ekim'de yapılacak tören ile banttan indirilecek. Yerli otomobil hakkında soru işaretlerini gidermek üzere açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOGG'un yerlilik oranının yüzde 51 olduğunu bildirerek, 2025 yılı için de yeni hedefi duyurdu. Öte yandan, Habertürk yazarı Fatih Altaylı da, TOGG'un yerlilik oranı üzerinden yürütülen tartışmalar hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte Bakan Varank'ın TOGG'un yerlilik oranıyla ilgili son açıklamaları ve Fatih Altaylı'nın yorumu...

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  • TOGG'un yerlilik oranı açıklandı! Fatih Altaylı'dan TOGG'un yerlilik oranı eleştirilerine cevap

    TOGG'un yerlilik oranı yüzde kaç? Türkiye'nin yerli otomobili TOGG 29 Ekim'de yapılacak tanıtım törenin ardından banttan indirilecek. TOGG'un yerlilik oranı ile ilgili ortaya atılan iddialar, konunun yetkilileri tarafından yersiz bulunuyor. Peki, TOGG'un yerlilik oranı yüzde kaç? Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOGG'un yerlilik oranını açıklayıp yeni hedefi kamuoyuyla paylaştı.
  • TOGG'un yerlilik oranı açıklandı! Fatih Altaylı'dan TOGG'un yerlilik oranı eleştirilerine cevap

    Öte yandan Habertürk yazarı Fatih Altaylı da TOGG'un yerlilik oranıyla ilgili eleştirilere, kaleme aldığı yazı ile cevap verdi. İşte Bakan Varank'ın TOGG'un yerlilik oranıyla ilgili açıklamaları ve Fatih Altaylı'nın yorumu...

     
  • TOGG'un yerlilik oranı açıklandı! Fatih Altaylı'dan TOGG'un yerlilik oranı eleştirilerine cevap

    TOGG'UN YERLİLİK ORANI 

    TOGG'un yerlilik oranıyla ilgili Bakan Varank'tan net açıklama geldi. TOGG'un Türkiye'de yüzlerce tedarikçisinin olduğuna işaret eden Varank, "Üreticilerle yaptığımız görüşmede ilk şartımız araçların yüzde 51'inin yerli olma şartı. Şunun garantisini veriyoruz, bu araç minimum yüzde 51 yerlilikle piyasaya çıkacak. 2025'te de minimum yüzde 65 yerliliği yakalayacak." diye konuştu.
  • TOGG'un yerlilik oranı açıklandı! Fatih Altaylı'dan TOGG'un yerlilik oranı eleştirilerine cevap

    FATİH ALTAYLI'DAN ELEŞTİRİLERE DİKKAT ÇEKEN YANIT

    Habertürk yazarı Fatih Altaylı da, TOGG'da kullanılan yabancı menşeli parçalardan yola çıkarak yapılan 'yerli ve milli değil' yönündeki eleştirilere yazdığı yazıda cevap verdi.
  • TOGG'un yerlilik oranı açıklandı! Fatih Altaylı'dan TOGG'un yerlilik oranı eleştirilerine cevap

    "Otomotiv endüstrisinin geldiği noktada bundan daha anlamsız bir tartışma, bundan daha boş bir iddia duymadım, duyamam da. Zannederim bugün dünyada milliyetten en uzak sanayi ürünü her türlü otomotiv ve otomobil olsa gerek"  diyen Altaylı, eleştirilere olan itirazını şu cümlelerle yanıt verdi:

    "Otomotiv endüstrisinin geldiği noktada bundan daha anlamsız bir tartışma, bundan daha boş bir iddia duymadım, duyamam da."

    "Zannederim bugün dünyada milliyetten en uzak sanayi ürünü her türlü otomotiv ve otomobil olsa gerek."

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