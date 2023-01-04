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Haberler Teknoloji Togg yepyeni bir konseptle geliyor
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Togg, teknoloji fuarı CES'te bu kez duyuları harekete geçirecek

Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2023’e kullanıcıların görme, koklama, işitme ve dokunma duyularına hitap eden benzersiz bir teknoloji deneyim alanıyla katılacak.

Togg yepyeni bir konseptle geliyor

Togg, ABD’nin Las Vegas şehrinde 5-8 Ocak tarihleri arasında düzenlenen CES’e, “Kullanıcıların Mobilite Deneyimini Yeniden Tanımlamak” başlığıyla, hem dijital, hem doğayla iç içe olan bir deneyim alanıyla katılacak.

“DİJİTAL MOBİLİTE BAHÇESİ”

Geçen yıl dünya marka lansmanını gerçekleştirdiği CES’te, bu yıl, kullanıcıların görme, koklama, işitme ve dokunma duyularına hitap eden bir deneyim alanı tasarlayan Togg, “Dijital Mobilite Bahçesi” adını verdiği 910 metrekarelik alanda sürdürülebilir ve bağlantılı bir mobilite geleceği deneyimini ziyaretçilerle buluşturacak.

Togg’un dualite dünyasındaki insan ve teknoloji, sanat ve bilim, akıl ve kalp, birlik ve çokluk gibi kavramların buluştuğu “Dijital Mobilite Bahçesi”, mobilitenin yarından sonrasını dijital sanatla anlatıyor.

Marka, Twitter'dan sürpriz video paylaşarak bu yeni konseptin ilk görüntülerini verdi.

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