        Tok karnına soğuk havada kalanlara uyarı!

        Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Avcı, soğuk havada plak yırtılmasının daha sık görüldüğüne işaret ederek, "Bu da kalp krizinin normalde gördüğümüzden daha fazla görünmesine sebebiyet veriyor" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 10:01 Güncelleme: 20.02.2026 - 10:01
        Prof. Dr. Ahmet Avcı, kalp hastalıklarının doğuştan ya da sonradan meydana gelebileceğini söyledi. Kalp damar hastalıkları ve kalp yetmezliğinin, çok ciddi sonuçlara neden olabildiğini vurgulayan Avcı, en ölümcül, erken teşhis edilmesi gereken ve ömür boyu takip edilmesi gereken hastalıklar arasında bulunduğunu belirtti.

        Kalp hastalarını bilgilendirmede özenli davrandıklarını dile getiren Avcı, "Özellikle soğuk havada damar sisteminde kasılma dediğimiz durum gerçekleşiyor. Bu durumda hem kalp atışı sayısında artış hem de kan basıncında yükselme oluyor. Dolayısıyla bu hastalarımızda soğuk havanın etkisiyle kalp krizi oranında artış görüyoruz.

        Ayrıca kalp damarlarındaki plakların yırtılması nedeniyle kalp krizine de sebep olabilmektedir. Dolayısıyla soğuk havada özellikle plak yırtılmasını daha sık görüyoruz. Bu da kalp krizinin normalde gördüğümüzden daha fazla görünmesine sebebiyet veriyor" ifadesini kullandı.

        "Tok karnına soğuk havada kalınmamalı"

        Yazın havanın ısınmasıyla damarlarda genişleme olurken, soğuk havalarda da aksine kasılma gerçekleştiğini anlatan Avcı, şöyle devam etti: "Kasılma da kalp krizi riskini artırıyor. Hastalarımıza yemek yedikten sonra tok karnına soğuk havada bulunmaması gerektiğini söylüyoruz. Çünkü kalbin yükü önemli düzeyde artıyor. Kalp hastalarının özellikle sıfır dereceye yaklaşan ya da eksi derecelerdeki soğuk havada giyecekleri kıyafetlerin vücudu soğuktan koruyacak şekilde olması gerektiğini, yürümek zorunda kalındığında rüzgara karşı değil, rüzgarı arkalarına almalarını, mümkün mertebe kontrollü hareket etmeleri gerektiğini tavsiye ediyoruz. Aksi takdirde kalbin iş yükü artıyor, bu durum da kalbe ait şikayetleri artırıyor."

        Avcı, kalp damar sağlığının önemli olduğunun altını çizerek, "Kalp hastalıklarında da insan vücudunun her yerinde olduğu gibi bir denge söz konusu. Kalbin beslenmesi açısından kalbe sunulan kan ve kalbin talebi, bunların arasındaki denge çok önemli.

        Özellikle damarlarda daralma olduğu zaman, ihtiyaç halinde kalbin damarlara yeterince kan pompalayamaması gerçekleşiyor. Bu da kalbe ait şikayetlerin artması anlamına geliyor" diye konuştu.

