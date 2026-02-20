Tok karnına soğuk havada kalanlara uyarı!

"Tok karnına soğuk havada kalınmamalı"

Yazın havanın ısınmasıyla damarlarda genişleme olurken, soğuk havalarda da aksine kasılma gerçekleştiğini anlatan Avcı, şöyle devam etti: "Kasılma da kalp krizi riskini artırıyor. Hastalarımıza yemek yedikten sonra tok karnına soğuk havada bulunmaması gerektiğini söylüyoruz. Çünkü kalbin yükü önemli düzeyde artıyor. Kalp hastalarının özellikle sıfır dereceye yaklaşan ya da eksi derecelerdeki soğuk havada giyecekleri kıyafetlerin vücudu soğuktan koruyacak şekilde olması gerektiğini, yürümek zorunda kalındığında rüzgara karşı değil, rüzgarı arkalarına almalarını, mümkün mertebe kontrollü hareket etmeleri gerektiğini tavsiye ediyoruz. Aksi takdirde kalbin iş yükü artıyor, bu durum da kalbe ait şikayetleri artırıyor."