TOKİ'den yapılan yazılı açıklamada, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bitlis, Burdur, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, Isparta, İstanbul, Karabük, Karaman, Kırşehir, Kocaeli, Mardin, Mersin, Muğla, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Yalova ve Yozgat'ta toplam 2 milyon 198 bin 188 metrekare büyüklüğünde 242 adet, toplam muhammen bedeli yaklaşık 1 milyar 110 milyon lira olan arsayı 'açık artırma' yöntemi ile satışa sunduğu ifade edildi.

DHA'da yer alan habere göre; Arsaların nitelikleri şöyle; konut, gelişme konut, ticaret, turizm tesis, özel eğitim, özel sağlık, rehabilitasyon merkezi, konut dışı kentsel çalışma, sosyal ve kültürel tesis, akaryakıt istasyonu, küçük sanayi sitesi, sanayi, imarlı arsalar.

Müzayede 28 Mart perşembe günü saat 13.30´da TOKİ´nin Ankara Bilkent´teki merkezinde ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek.

Satışa sunulan arsalardan bazılarının özellikleri şöyle:

İSTANBUL

Başakşehir Kayabaşı´nda özel sağlık, özel eğitim, Büyükçekmece´de konut, Çatalca´da konut, Eyüpsultan´da konut ve ticaret, Küçükçekmece´de özel eğitim, ticaret, Sancaktepe´de akaryakıt, Sultanbeyli ve Tuzla´da konut niteliğinde imarlı arsalar.

ANKARA

Yenimahalle Yakacık´ta küçük sanayi sitesi, Gölbaşı´nda konut, konut dışı kentsel çalışma, Mamak´ta ticaret, akaryakıt istasyonu, Keçiören, Sincan, Etimesgut, Ayaş ve Beypazarı´nda konut niteliğinde imarlı arsalar.

ANTALYA

Kemer Çamyuva´da konut, Konyaaltı Arapsuyu´nda toplu konut alanı niteliğinde imarlı arsalar.

BALIKESİR

Ayvalık Küçükköy´de konut alanı niteliğinde imarlı arsalar.

DİYARBAKIR

Yenişehir Üçkuyu´da sanayi ve konut alanı niteliğinde imarlı arsalar.

ELAZIĞ

Merkezde konut ve ticaret alanı niteliğinde imarlı arsalar,

KOCAELİ

Dilovası´nda konut, ticaret, gelişme konut, Gebze´de akaryakıt, konut dışı kentsel çalışma, Gölcük´te konut dışı kentsel çalışma niteliğinde imarlı arsalar.

MERSİN

Erdemli´de turizm tesis, Mezitli´de konut niteliğinde imarlı arsalar.

MUĞLA

Bodrum ve Datça´da konut niteliğinde imarlı arsalar.