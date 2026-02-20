Canlı
        Haberler Bilgi Gündem TOKİ ADANA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 2026: TOKİ Adana kura çekimi ne zaman, saat kaçta, nereden izlenir? TOKİ Adana 12 bin 400 konut kura sonuçları sorgulama

        TOKİ Adana kura çekimi canlı izle 2026: 12 bin 400 konut TOKİ Adana kura çekimi ne zaman, saat kaçta, nereden izlenir?

        Yüzyılın Konut Projesi'nde kura süreci tüm hızıyla devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından paylaşılan takvime göre bugün Adana projeleri için kura çekilecek. Noter huzurunda gerçekleştirilecek çekiliş ile Adana'nın Merkez ve diğer ilçelerinde inşa edilecek toplam 12 bin 400 konutun hak sahipleri belirlenecek. Akabinde ise TOKİ Adana kura sonuçları iki kanal üzerinden sorgulanabilecek. Peki, TOKİ Adana kura çekilişi ne zaman, saat kaçta, nereden izlenir? İşte 20 Şubat 2026 TOKİ Adana kura çekimi canlı izle ekranı ve kura sonuçları sorgulama linkleri.

        Giriş: 20.02.2026 - 08:35 Güncelleme: 20.02.2026 - 08:35
        1

        TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi’nde hak sahipleri il il belirleniyor. Bugün Adana projeleri için kura çekimi yapılacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek TOKİ Adana kurası ile Merkez, Aladağ, Ceyhan, Feke, İmamoğlu, Karaisalı, Karataş, Kozan, Pozantı, Saimbeyli, Tufanbeyli ve Yumurtalık ilçelerinde inşa edilecek toplam 12 bin 400 konutun hak sahipleri belirlenecek. Çekiliş sonrası TOKİ Adana kura sonuçları e-Devlet ve TOKİ’nin resmi sitesi üzerinden erişime açılacak. Peki, TOKİ Adana kura çekilişi nereden izlenir? İşte, TOKİ Adana kura çekimi canlı izle ekranı ve kura sonucu isim listesi sorgulama sayfaları…

        2

        TOKİ ADANA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        TOKİ Adana kura çekimi, 20 Şubat 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek.

        Saat 11.00'de başlayacak çekiliş, Adana Müze Kompleksi Müze Konferans Salonu’nda yapılacak.

        3

        TOKİ ADANA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

        TOKİ Adana kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

        TOKİ ADANA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        TOKİ ADANA KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        TOKİ Adana kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca e-Devlet sistemine yüklenecek.

        Böylece 1+1 ve 2+1 evler için hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.

        Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

        TOKİ ADANA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        TOKİ ADANA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

        5

        ADANA’NIN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

        TOKİ, Adana’nın Merkez, Aladağ, Ceyhan, Feke, İmamoğlu, Karaisalı, Karataş, Kozan, Pozantı, Saimbeyli, Tufanbeyli ve Yumurtalık ilçelerinde toplam 12 bin 400 konut inşa edecek.

        İşte ilçe ilçe konut sayıları;

        Merkez (Çukurova, Sarıçam) 9700

        Aladağ 200

        Ceyhan 600

        Feke 200

        İmamoğlu 200

        Karaisalı 300

        Karataş 300

        Kozan 150

        Pozantı 200

        Saimbeyli 150

        Tufanbeyli 200

        Yumurtalık 200

        6

        YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE

        ‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.

        7

        ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

        Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.

        Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.

        8

        İLK TESLİMAT TARİHİ

        Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
