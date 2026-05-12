TOKİ Ankara Etimesgut Ballıkuyumcu kura sonuçları ve isim listesi açıklandı mı?
TOKİ Ankara Etimesgut Ballıkuyumcu 250 Bin Sosyal Konut Projesi kura sonuçları vatandaşların gündeminde yer alıyor. T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen 250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında Ankara Etimesgut Ballıkuyumcu Mahallesi'nde inşa edilecek 3 bin 781 konut için "Konut Belirleme Kurası" çekildi. Canlı yayında gerçekleştirilen kura çekiminin ardından hak sahipleri, TOKİ Ballıkuyumcu kura sonuçları isim listesi ve daire belirleme ekranına yoğun ilgi göstermeye başladı. Kura çekimini kaçıran vatandaşlar ise "TOKİ Etimesgut Ballıkuyumcu kura sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte bilgiler...
TOKİ ANKARA BALLIKUYUMCU KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI
Ankara İli Etimesgut ilçesi Balıkuyumcu Mahallesi 1. Etap 1492 Adet Konut,
Ankara İli Etimesgut ilçesi Balıkuyumcu Mahallesi 2. Etap 1811 Adet Konut,
Ankara İli Etimesgut ilçesi Balıkuyumcu Mahallesi 3. Etap 478 Adet Konut Projelerinde inşa ettirilen toplam 3781 adet konut için gerçekleştirilecek “Konut Belirleme Kurası” 12 Mayıs 2026, Saat 10:00’da başladı. Kura idarenin sosyal medya (YouTube) hesabından canlı olarak yayınlandı.
SÖZLEŞMELER NE ZAMAN İMZALANACAK?
Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi, açıklanacak sözleşme imzalama programına göre hak sahipleri tarafından, 01 Haziran – 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında internet sayfamızda ilan edilen sözleşme imzalama programına göre imzalanacaktır. Sözleşme imzalanacak Banka Şubeleri sözleşme programında belirtilmiştir.
E-DEVLET ÜZERİNDEN İSİM LİSTESİ NASIL SORGULANIR?
TOKİ kura sonuçları ve asil/yedek isim listelerine e-Devlet üzerinden Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Konut Noter Kura Sonucu Sorgulama ekranından, T.C. kimlik numarası ile giriş yaparak görüntülenebilecek. Kura çekilişleri sonrası sonuçlar noter onaylı tam listeler 2-3 gün içinde e-Devlet'e yansımaktadır.