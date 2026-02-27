TOKİ Ankara kura tarihi açıklandı! TOKİ Ankara kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak?
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Ankara'da 31 bin 73 konut inşa edilecek. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), geçtiğimiz günlerde konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler isim listesini yayımlamıştı. Merakla beklenen TOKİ Ankara kura tarihi de duyuruldu. Başkentin Merkez ve diğer ilçelerinde inşa edilecek 1+1 ve 2+1 tipindeki konutların hak sahiplerini belirleyecek çekiliş Mart ayında gerçekleştirilecek. İşte, 2026 TOKİ Ankara kura çekimi tarihi ile ilçe ilçe konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler listesi!
TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi’nde kura çekimleri sürüyor. En çok başvurunun yapıldığı illerden biri olan Ankara için kura tarihi, saati ve yeri merak ediliyordu. Bu kapsamda ‘’TOKİ Ankara kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak?’’ sorularına yanıt aranırken beklenen açıklama geldi. 31 bin 73 konutun hak sahiplerini belirleyecek Ankara kurası için tarih netleşti. Hatırlanacağı üzere TOKİ, konut başvurusu onaylananlar ve reddedilenler isim listesini de geçtiğimiz günlerde erişime açmıştı. İşte, 2026 TOKİ Ankara kura çekimi tarihi ile konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler listesi…
TOKİ ANKARA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
TOKİ Ankara kura çekimi, 3 Mart 2026 Salı günü yapılacak.
31 bin 73 konutun hak sahiplerinin belirleneceği kura törenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.
TOKİ ANKARA KURA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA VE NEREDE YAPILACAK?
TOKİ Ankara kura çekilişinin yapılacağı saat ve yer henüz belli olmadı.
Noter huzurunda gerçekleştirilecek kuranın saati ve yerinin de yakın zamanda açıklanması bekleniyor.
Konu ile ilgili yeni bir gelişme yaşanması halinde detayları haberturk.com'dan öğrenebilirsiniz.
TOKİ ANKARA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?
TOKİ Ankara kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalından ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.
ANKARA’NIN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?
TOKİ, Ankara’nın Merkez, Sincan Temelli, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Evren, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı ve Şereflikoçhisar ilçelerinde toplam 31 bin 73 konut inşa edecek.
Proje kapsamında Ankara'da yapılacak konutların ilçelere göre dağılımı şöyle:
Merkez (Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan) 21780
Sincan Temelli 4000
Akyurt 150
Ayaş 150
Bala 110
Beypazarı 750
Çamlıdere 200
Çubuk 500
Elmadağ 500
Evren 41
Güdül 142
Haymana 150
Kahramankazan 300
Kalecik 150
Kızılcahamam 150
Nallıhan 200
Nallıhan Çayırhan 100
Polatlı 1500
Şereflikoçhisar 200
TOKİ ANKARA KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLER
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), resmi internet adresi üzerinden Ankara’da konut başvurusu reddedilenlerin isim listesini paylaştı.
Listede yer alan adaylar, başvuru şartlarını sağlamadığı için kuraya katılamayacak.
TOKİ ANKARA KONUT BAŞVURUSU REDDEDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
TOKİ ANKARA KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER
Ankara’nın Merkez, Sincan Temelli, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Evren, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı ve Şereflikoçhisar ilçelerinde inşa edilecek konutlar için şehit ailesi, gazi, emekli, engelli, genç, üç çocuk ve üzeri aile ve diğer kategorilerde başvurusu kabul edilenler belli oldu.
Başvuruları olumlu değerlendirilen kişiler, kura çekimine katılmaya hak kazandı.
TOKİ ANKARA KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
TOKİ ANKARA KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ Ankara kura sonuçları, aynı gün içinde TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek.
Ayrıca kesinleşen isim listeleri, noter onayından geçerek akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak.
Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecek.
TOKİ ANKARA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)
TOKİ ANKARA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)
ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI
Kampanya kapsamında konutlar, yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Projede yer alan konutların 200 bini 80 metrekarelik 2+1, 150 bini 65 metrekarelik 2+1, 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 dairelerden oluşacak.
Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.
Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.