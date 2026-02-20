TOKİ Ankara kura tarihi: TOKİ Ankara kura çekimi ne zaman, açıklandı mı?
TOKİ Ankara kura çekimi tarihi 2026 yılı Şubat ayıyla birlikte başkentte en çok araştırılan konular arasına girdi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Ankara'da toplam 31 bin 73 konutun 17 ilçede inşa edileceği açıklanırken, başvuru yapan binlerce kişi gözünü kura takvimine çevirdi. "Ankara TOKİ kura çekilişi ne zaman, açıklandı mı?" sorusu yanıtını arıyor. İşte TOKİ Ankara kura tarihi...
"Ankara TOKİ kura tarihi belli oldu mu?" Başkentte sosyal konut sahibi olmak isteyen kişiler, 500 bin konutluk dev proje kapsamında yapılacak kura çekimi için geri sayıma geçti. TOKİ’nin Ankara’nın 17 ilçesinde hayata geçireceği 31 bin 73 konut için kura takviminin açıklanması beklenirken, Şubat 2026 itibarıyla “TOKİ Ankara kura çekimi ne zaman?” sorusu öne çıkıyor. Türkiye genelinde aşamalı şekilde devam eden kura sürecinde Doğu illerindeki çekilişlerin tamamlanmasının ardından, gözler Orta Anadolu ve özellikle Ankara’ya çevrilmiş durumda. İşte detaylar...
TOKİ ANKARA KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, BELLİ OLDU MU?
TOKİ Ankara kura çekiliş tarihi henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin tarih duyurulduğunda haberimize ekleyeceğiz.
TOKİ ANKARA'DA NEREDE, KAÇ KONUT YAPILACAK?
Merkez (Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan) 21.780
Merkez (Ankara Sincan Temelli) 4.000
Akyurt 150
Ayaş 150
Bala 110
Beypazarı 750
Çamlıdere 200