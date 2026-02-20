Canlı
        TOKİ Ankara kura tarihi 2026: TOKİ Ankara kura çekimi ne zaman, açıklandı mı? Başkent Ankara TOKİ kura sonuçları ve isim listesi

        TOKİ Ankara kura tarihi: TOKİ Ankara kura çekimi ne zaman, açıklandı mı?

        TOKİ Ankara kura çekimi tarihi 2026 yılı Şubat ayıyla birlikte başkentte en çok araştırılan konular arasına girdi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Ankara'da toplam 31 bin 73 konutun 17 ilçede inşa edileceği açıklanırken, başvuru yapan binlerce kişi gözünü kura takvimine çevirdi. "Ankara TOKİ kura çekilişi ne zaman, açıklandı mı?" sorusu yanıtını arıyor. İşte TOKİ Ankara kura tarihi...

        Giriş: 20.02.2026 - 18:42 Güncelleme: 20.02.2026 - 18:42
        1

        "Ankara TOKİ kura tarihi belli oldu mu?" Başkentte sosyal konut sahibi olmak isteyen kişiler, 500 bin konutluk dev proje kapsamında yapılacak kura çekimi için geri sayıma geçti. TOKİ’nin Ankara’nın 17 ilçesinde hayata geçireceği 31 bin 73 konut için kura takviminin açıklanması beklenirken, Şubat 2026 itibarıyla “TOKİ Ankara kura çekimi ne zaman?” sorusu öne çıkıyor. Türkiye genelinde aşamalı şekilde devam eden kura sürecinde Doğu illerindeki çekilişlerin tamamlanmasının ardından, gözler Orta Anadolu ve özellikle Ankara’ya çevrilmiş durumda. İşte detaylar...

        2

        TOKİ ANKARA KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, BELLİ OLDU MU?

        TOKİ Ankara kura çekiliş tarihi henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin tarih duyurulduğunda haberimize ekleyeceğiz.

        3

        TOKİ ANKARA'DA NEREDE, KAÇ KONUT YAPILACAK?

        Merkez (Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan) 21.780

        Merkez (Ankara Sincan Temelli) 4.000

        Akyurt 150

        Ayaş 150

        Bala 110

        Beypazarı 750

        Çamlıdere 200

        4

        Çubuk 500

        Elmadağ 500

        Evren 41

        Güdül 142

        Haymana 150

        Kahramankazan 300

        Kalecik 150

        Kızılcahamam 150

        Nallıhan 200

        Polatlı 1.500

        Şereflikoçhisar 200

