"Ankara TOKİ kura tarihi belli oldu mu?" Başkentte sosyal konut sahibi olmak isteyen kişiler, 500 bin konutluk dev proje kapsamında yapılacak kura çekimi için geri sayıma geçti. TOKİ’nin Ankara’nın 17 ilçesinde hayata geçireceği 31 bin 73 konut için kura takviminin açıklanması beklenirken, Şubat 2026 itibarıyla “TOKİ Ankara kura çekimi ne zaman?” sorusu öne çıkıyor. Türkiye genelinde aşamalı şekilde devam eden kura sürecinde Doğu illerindeki çekilişlerin tamamlanmasının ardından, gözler Orta Anadolu ve özellikle Ankara’ya çevrilmiş durumda. İşte detaylar...