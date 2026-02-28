TOKİ Ankara kura tarihi ve saati: 2026 TOKİ Ankara kurası ne zaman?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu ve 81 ili kapsayan 500 bin sosyal konut hamlesinde gözler bu kez Ankara'ya çevrildi. Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Başkent'te 31 bin 73 konutun hak sahipleri kura yöntemiyle belirlenecek. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılması beklenirken, başvurusunu tamamlayan binlerce kişi Ankara TOKİ kura tarihine odaklandı. Peki, TOKİ Ankara kurası ne zaman 2026? İşte TOKİ Ankara kura tarihi ve saati...
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) yürüttüğü dev sosyal konut projesinde Ankara etabı için geri sayım başladı. 81 ilde hayata geçirilecek 500 bin konutluk proje kapsamında Başkent’te 31 bin 73 konutun sahipleri kura çekimiyle netleşecek. Başvuruları onaylanan Ankaralılar, “TOKİ Ankara kurası ne zaman?” sorusuna yanıt ararken, resmi açıklamalar yakından izleniyor. İşte detaylar...
TOKİ ANKARA KURA ÇEKİMİ TARİHİ AÇIKLANDI
TOKİ Ankara kura çekimi, 3 Mart 2026 Salı günü yapılacak. 31 bin 73 konutun hak sahiplerinin belirleneceği kura törenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.
TOKİ ANKARA KURA ÇEKİLİŞİ NEREDEN, NASIL İZLENİR?
TOKİ Ankara kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalından ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.
ANKARA İLÇE İLÇE TOKİ KONUTLARI DAĞILIMI
Proje kapsamında Ankara'da yapılacak konutların ilçelere göre dağılımı şu şekilde:
Ankara merkezde (Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar ve Sincan) 21 bin 780 konut,
Sincan Temelli'de 4 bin konut,
Polatlı'da 1500 konut,
Beypazarı'nda 750 konut,
Çubuk ve Elmadağ'da 500'er konut,
Kahramankazan'da 300 konut,
Nallıhan'da 200, Nallıhan Çayırhan'da 100 konut,
Şereflikoçhisar ve Çamlıdere'de 200'er konut,
Güdül'de 142 konut,
Bala'da 110 konut,
Evren'de 41 konut,
Akyurt, Ayaş, Haymana, Kalecik ve Kızılcahamam'da 150'şer konut.
İLK TESLİMAT MART 2027'DE
Proje kapsamında şehirlerin barınma ihtiyacı, nüfus yoğunluğu ve ekonomik yapısı dikkate alınarak planlanan 500 bin sosyal konut için başvurular, 10 Kasım-19 Aralık'ta alındı. Toplam 8 milyon 800 bin kişinin başvurduğu projede yaklaşık 5 milyon 300 bin başvuru geçerli sayıldı. En fazla başvuru yapılan iller ise İstanbul, Ankara ve İzmir oldu. Konutların ilk teslimatının deprem bölgesinde bu yıl, diğer şehirlerde ise Mart 2027'de yapılması planlanıyor.