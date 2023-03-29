TOKİ Antalya arsa kura sonuçları ve isim listesi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olarak nitelendirilen TOKİ İlk Evim Arsa projesi kapsamında kura çekilişleri sürüyor. TOKİ arsa heyecanı yaşanan illerden biri de Antalya oldu. İşte, TOKİ Antalya 10 bin müşterek arsa için düzenlenen çekilişin sonuçları ve isim listesi sorgulama sayfası...