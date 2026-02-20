Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem TOKİ Bursa kura çekiliş tarihi: Bursa TOKİ kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

        TOKİ Bursa kura çekiliş tarihi: TOKİ Bursa kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 500 bin sosyal konut projesi kura çekimi Türkiye genelinde tüm hızıyla sürüyor. "Yüzyılın Konut Projesi"de kura takvimi haftalık programlarla il il duyuruluyor. Bu kapsamda başvurularını belirtilen tarihte tamamlayan vatandaşlar, TOKİ Bursa kura çekiliş tarihini araştırmaya başladı. Atatürk Kongre Kültür Merkezi Kongre Salonu'nda canlı yayında noter huzurunda açıklanacak kura sonuçlarının hemen ardından hak sahibi isim listesi belli olacak. İl genelinde toplamda 17 bin 225 konut inşa edilecek. Peki, TOKİ Bursa kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte TOKİ Bursa kura sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2026 - 20:56 Güncelleme: 20.02.2026 - 20:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        TOKİ Bursa kura tarihi... Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, resmi internet adresi üzerinden Bursa’da konut başvurusu kabul edilen ve reddedilenlerin isim listesini paylaştı. 1 + 1 ve 2 + 1 tip konutlar olarak planlanan TOKİ daireleri, Bursa’nın hem merkez hem kırsal ilçelerinde yapılacak ve adaylar için fırsat niteliğinde ekonomik konut alternatifleri oluşturacak. Hak sahipliği kurası belirlendikten sonra sözleşme ve konut teslimat süreci 2027 Mart ayı itibarıyla başlaması planlıyor. Peki, Bursa TOKİ kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte Bursa kura çekiliş takvimi...

        2

        TOKİ BURSA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        TOKİ Bursa kura çekimi, 21 Şubat 2026 Cumartesi günü saat 11'de gerçekleştirilecek.

        Saat 11.00'de başlayacak hak sahibi belirleme kurası,

        3

        TOKİ BURSA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

        Atatürk Kongre Kültür Merkezi Kongre Salonu'nda TOKİ Bursa kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

        TOKİ BURSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        BURSA’NIN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

        TOKİ, Bursa’nın Merkez, Büyükorhan, Gemlik, Harmancık, İnegöl, İznik, Keles, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Orhangazi ve Yenişehir ilçelerinde toplam 17 bin 225 konut inşa edecek.

        İşte ilçe ilçe konut sayıları;

        Merkez (Karacabey, Gürsu, Kestel, Nilüfer) 7550

        Büyükorhan 100

        Gemlik 3000

        Harmancık 100

        İnegöl 4000

        İznik 250

        Keles 100

        Mudanya 300

        Mustafakemalpaşa 750

        Orhaneli 175

        Bursa Orhangazi 400

        Yenişehir 500

        5

        TOKİ BURSA KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLER AÇIKLANDI

        Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), resmi internet adresi üzerinden Bursa’da konut başvurusu reddedilenlerin isim listesini paylaştı.

        Listede yer alan adaylar, başvuru şartlarını sağlamadığı için kuraya katılamayacak.

        TOKİ BURSA KONUT BAŞVURUSU REDDEDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TOKİ BURSA KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER BELLİ OLDU

        Bursa’nın Merkez, Büyükorhan, Gemlik, Harmancık, İnegöl, İznik, Keles, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Orhangazi ve Yenişehir ilçelerinde inşa edilecek konutlar için şehit ailesi, gazi, emekli, engelli, genç, üç çocuk ve üzeri aile ve diğer kategorilerde başvurusu kabul edilenler belli oldu.

        Başvuruları olumlu değerlendirilen kişiler, kura çekimine katılmaya hak kazandı.

        TOKİ BURSA KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TOKİ BURSA KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        TOKİ Bursa kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca e-Devlet sistemine yüklenecek.

        Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.

        Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

        TOKİ BURSA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        TOKİ BURSA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Yüksek Mahkemesinden kritik tarife kararı
        ABD Yüksek Mahkemesinden kritik tarife kararı
        Manisa’da şüpheli ölüm: Çiftten biri hayatını kaybetti
        Manisa’da şüpheli ölüm: Çiftten biri hayatını kaybetti
        Trump'tan İran'a olası saldırı açıklaması
        Trump'tan İran'a olası saldırı açıklaması
        Cip dehşetinde ölü sayısı 4'e yükseldi!
        Cip dehşetinde ölü sayısı 4'e yükseldi!
        Yaşlı çiftin katili hurdacı çıktı!
        Yaşlı çiftin katili hurdacı çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        20 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        20 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Ramazan Günlüğü ikinci bölüm
        Ramazan Günlüğü ikinci bölüm
        SPK'dan serbest fon devrimi
        SPK'dan serbest fon devrimi
        Alican Uludağ tutuklandı
        Alican Uludağ tutuklandı
        Osimhen Konyaspor maçında yok!
        Osimhen Konyaspor maçında yok!
        6 sosyal medya platformu hakkında soruşturma!
        6 sosyal medya platformu hakkında soruşturma!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Lal Denizli ifade verdi
        Lal Denizli ifade verdi
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası
        2 milyar dolarlık yatırımda kritik dönemeç
        2 milyar dolarlık yatırımda kritik dönemeç
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası