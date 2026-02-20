TOKİ Bursa kura tarihi... Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, resmi internet adresi üzerinden Bursa’da konut başvurusu kabul edilen ve reddedilenlerin isim listesini paylaştı. 1 + 1 ve 2 + 1 tip konutlar olarak planlanan TOKİ daireleri, Bursa’nın hem merkez hem kırsal ilçelerinde yapılacak ve adaylar için fırsat niteliğinde ekonomik konut alternatifleri oluşturacak. Hak sahipliği kurası belirlendikten sonra sözleşme ve konut teslimat süreci 2027 Mart ayı itibarıyla başlaması planlıyor. Peki, Bursa TOKİ kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte Bursa kura çekiliş takvimi...