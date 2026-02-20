TOKİ Bursa kura tarihi: TOKİ Bursa kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 500 bin sosyal konut projesi kura çekimi Türkiye genelinde tüm hızıyla sürüyor. "Yüzyılın Konut Projesi"de kura takvimi haftalık programlarla il il duyuruluyor. Bu kapsamda başvurularını belirtilen tarihte tamamlayan vatandaşlar, TOKİ Bursa kura çekiliş tarihini araştırmaya başladı. Atatürk Kongre Kültür Merkezi Kongre Salonu'nda canlı yayında noter huzurunda açıklanacak kura sonuçlarının hemen ardından hak sahibi isim listesi belli olacak. İl genelinde toplamda 17 bin 225 konut inşa edilecek. Peki, TOKİ Bursa kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte TOKİ Bursa kura sonuçlarının açıklanacağı tarih...
TOKİ Bursa kura tarihi... Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, resmi internet adresi üzerinden Bursa’da konut başvurusu kabul edilen ve reddedilenlerin isim listesini paylaştı. 1 + 1 ve 2 + 1 tip konutlar olarak planlanan TOKİ daireleri, Bursa’nın hem merkez hem kırsal ilçelerinde yapılacak ve adaylar için fırsat niteliğinde ekonomik konut alternatifleri oluşturacak. Hak sahipliği kurası belirlendikten sonra sözleşme ve konut teslimat süreci 2027 Mart ayı itibarıyla başlaması planlıyor. Peki, Bursa TOKİ kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte Bursa kura çekiliş takvimi...
TOKİ BURSA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
TOKİ Bursa kura çekimi, 21 Şubat 2026 Cumartesi günü saat 11'de gerçekleştirilecek.
Saat 11.00'de başlayacak hak sahibi belirleme kurası,
TOKİ BURSA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?
Atatürk Kongre Kültür Merkezi Kongre Salonu'nda TOKİ Bursa kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
BURSA’NIN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?
TOKİ, Bursa’nın Merkez, Büyükorhan, Gemlik, Harmancık, İnegöl, İznik, Keles, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Orhangazi ve Yenişehir ilçelerinde toplam 17 bin 225 konut inşa edecek.
İşte ilçe ilçe konut sayıları;
Merkez (Karacabey, Gürsu, Kestel, Nilüfer) 7550
Büyükorhan 100
Gemlik 3000
Harmancık 100
İnegöl 4000
İznik 250
Keles 100
Mudanya 300
Mustafakemalpaşa 750
Orhaneli 175
Bursa Orhangazi 400
Yenişehir 500
TOKİ BURSA KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLER AÇIKLANDI
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), resmi internet adresi üzerinden Bursa’da konut başvurusu reddedilenlerin isim listesini paylaştı.
Listede yer alan adaylar, başvuru şartlarını sağlamadığı için kuraya katılamayacak.
TOKİ BURSA KONUT BAŞVURUSU REDDEDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
TOKİ BURSA KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER BELLİ OLDU
Bursa’nın Merkez, Büyükorhan, Gemlik, Harmancık, İnegöl, İznik, Keles, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Orhangazi ve Yenişehir ilçelerinde inşa edilecek konutlar için şehit ailesi, gazi, emekli, engelli, genç, üç çocuk ve üzeri aile ve diğer kategorilerde başvurusu kabul edilenler belli oldu.
Başvuruları olumlu değerlendirilen kişiler, kura çekimine katılmaya hak kazandı.
TOKİ BURSA KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
TOKİ BURSA KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ Bursa kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca e-Devlet sistemine yüklenecek.
Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.
Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
TOKİ BURSA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)