Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem TOKİ ÇANAKKALE KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 2026: Çanakkale TOKİ kura çekilişi canlı yayın nereden izlenir? TOKİ Çanakkale kura sonuçları nasıl öğrenilir?

        TOKİ Çanakkale kura çekimi canlı izle ekranı 2026: TOKİ Çanakkale 3 bin 276 konut kura çekimi canlı yayın nereden izlenir?

        Yüzyılın Konut Projesi'nde açıklanan kura takvimine göre sıra Çanakkale'ye geldi. Merkez ve diğer ilçelerde inşa edilecek toplam 3 bin 276 konut için hak sahibi belirleme kurası 20 Şubat Cuma bugün yapılacak. Çekilişin tamamlanmasının ardından TOKİ Çanakkale kura sonuçları e-Devlet ve TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak. Peki, TOKİ Çanakkale 3 bin 276 konut kura çekilişi canlı yayın nereden izlenir? İşte 20 Şubat 2026 TOKİ Çanakkale kura çekimi canlı izle ekranı ve kura sonuçları isim listesi sorgulama linkleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2026 - 08:47 Güncelleme: 20.02.2026 - 08:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda bugün Çanakkale’de kura çekimi yapılacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura, TOKİ Çanakkale kura çekimi canlı izle ekranı üzerinden takip edilecek. Çekiliş sonrası TOKİ Çanakkale 3 bin 276 konut kura sonuçları e-Devlet ve TOKİ’nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanabilecek. Peki, 20 Şubat 2026 Çanakkale TOKİ kura çekilişi canlı yayın nereden izlenir? İşte, canlı yayın linki ve TOKİ Çanakkale kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…

        2

        TOKİ ÇANAKKALE KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        TOKİ Çanakkale kura çekimi, 20 Şubat 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek.

        Saat 11.00'te başlayacak çekiliş, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Fuar ve Kongre Alanı İbrahim Bodur Salonu’nda yapılacak.

        3

        TOKİ ÇANAKKALE KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

        TOKİ Çanakkale kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

        TOKİ ÇANAKKALE KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        TOKİ ÇANAKKALE KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        TOKİ Çanakkale kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca e-Devlet sistemine yüklenecek.

        Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.

        Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

        TOKİ ÇANAKKALE KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        TOKİ ÇANAKKALE KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

        5

        ÇANAKKALE’NİN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

        TOKİ, Çanakkale’nin Merkez, Ayvacık, Biga, Çan, Ezine, Gelibolu ve Yenice ilçelerinde toplam 3 bin 276 konut inşa edecek.

        İşte ilçe ilçe konut sayıları;

        Merkez 1350

        Ayvacık 250

        Biga 450

        Biga Karabiga 100

        Çan 300

        Ezine 450

        Gelibolu 300

        Yenice Kalkım 76

        6

        YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE

        ‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak.

        7

        ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

        Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.

        Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.

        8

        İLK TESLİMAT TARİHİ

        Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İçişleri ve Adalet Bakan Yardımcıları değişti
        İçişleri ve Adalet Bakan Yardımcıları değişti
        Trump'tan Pentagon'a UFO talimatı
        Trump'tan Pentagon'a UFO talimatı
        Kardeşi, yengesi ve yeğeninin namazını kıldırdı! En zor görev!
        Kardeşi, yengesi ve yeğeninin namazını kıldırdı! En zor görev!
        Fenerbahçe turu zora soktu!
        Fenerbahçe turu zora soktu!
        O tazminatı kimler alabilir?
        O tazminatı kimler alabilir?
        Samsunspor avantajı kaptı!
        Samsunspor avantajı kaptı!
        Nöbetten çıktı aracında cansız bulundu! Şüpheli ölüm!
        Nöbetten çıktı aracında cansız bulundu! Şüpheli ölüm!
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
        Eski prens serbest bırakıldı: Neler yaşandı?
        Eski prens serbest bırakıldı: Neler yaşandı?
        Oruç kas kütlesini nasıl etkiliyor?
        Oruç kas kütlesini nasıl etkiliyor?
        "Yıllardır bizi soyan ülkelere tarife koyma hakkım var"
        "Yıllardır bizi soyan ülkelere tarife koyma hakkım var"
        Mahya sanatı bakın nasıl başlamış!
        Mahya sanatı bakın nasıl başlamış!
        Hava sıcaklıkları artıyor; batıda lodos var, 3 il için yağmur uyarısı
        Hava sıcaklıkları artıyor; batıda lodos var, 3 il için yağmur uyarısı
        Domenico Tedesco: Mağlubiyeti hak ettik!
        Domenico Tedesco: Mağlubiyeti hak ettik!
        "Uyuşturucu maddeyi Telegram'dan sipariş verdim"
        "Uyuşturucu maddeyi Telegram'dan sipariş verdim"
        Devler peşinde!
        Devler peşinde!
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        Fenerbahçe, Avrupa’da duvara çarptı!
        Fenerbahçe, Avrupa’da duvara çarptı!
        Vücut oruca kaç gün sonra alışıyor?
        Vücut oruca kaç gün sonra alışıyor?
        Scopely, Türk oyun şirketi Loom Games'in çoğunluk hissesini satın aldı
        Scopely, Türk oyun şirketi Loom Games'in çoğunluk hissesini satın aldı