TOKİ Çanakkale kura çekimi canlı izle ekranı 2026: TOKİ Çanakkale 3 bin 276 konut kura çekimi canlı yayın nereden izlenir?
Yüzyılın Konut Projesi'nde açıklanan kura takvimine göre sıra Çanakkale'ye geldi. Merkez ve diğer ilçelerde inşa edilecek toplam 3 bin 276 konut için hak sahibi belirleme kurası 20 Şubat Cuma bugün yapılacak. Çekilişin tamamlanmasının ardından TOKİ Çanakkale kura sonuçları e-Devlet ve TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak. Peki, TOKİ Çanakkale 3 bin 276 konut kura çekilişi canlı yayın nereden izlenir? İşte 20 Şubat 2026 TOKİ Çanakkale kura çekimi canlı izle ekranı ve kura sonuçları isim listesi sorgulama linkleri...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda bugün Çanakkale’de kura çekimi yapılacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura, TOKİ Çanakkale kura çekimi canlı izle ekranı üzerinden takip edilecek. Çekiliş sonrası TOKİ Çanakkale 3 bin 276 konut kura sonuçları e-Devlet ve TOKİ’nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanabilecek. Peki, 20 Şubat 2026 Çanakkale TOKİ kura çekilişi canlı yayın nereden izlenir? İşte, canlı yayın linki ve TOKİ Çanakkale kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…
TOKİ ÇANAKKALE KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
TOKİ Çanakkale kura çekimi, 20 Şubat 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek.
Saat 11.00'te başlayacak çekiliş, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Fuar ve Kongre Alanı İbrahim Bodur Salonu’nda yapılacak.
TOKİ ÇANAKKALE KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?
TOKİ Çanakkale kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
TOKİ ÇANAKKALE KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ Çanakkale kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca e-Devlet sistemine yüklenecek.
Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.
Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
ÇANAKKALE’NİN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?
TOKİ, Çanakkale’nin Merkez, Ayvacık, Biga, Çan, Ezine, Gelibolu ve Yenice ilçelerinde toplam 3 bin 276 konut inşa edecek.
İşte ilçe ilçe konut sayıları;
Merkez 1350
Ayvacık 250
Biga 450
Biga Karabiga 100
Çan 300
Ezine 450
Gelibolu 300
Yenice Kalkım 76
YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE
‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak.
ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI
Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.
Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.
İLK TESLİMAT TARİHİ
Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.