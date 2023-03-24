TOKİ Çankırı müstakil ve müşterek arsa kura sonuçları ve isim listesi... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk Evim projemizle 85 günde 71 ilimizde 182 bin 599 yuvamızın sahibini belirledik. Şimdi sırada arsalarımız var." ifadeleri ile TOKİ arsa kuralarının başladığını açıklamıştı. İşte, Çankırı TOKİ 700 müstakil arsa ve 81 müşterek arsa için yapılan çekilişin sonuçları ve canlı yayın izleme ekranı...