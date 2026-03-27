        Haberler Bilgi Gündem TOKİ Çorum kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ Çorum kura çekiliş tarihi ne zaman? TOKİ Çorum kurası bekleniyor!

        500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Çorum'da hayata geçirilecek 2 bin 867 konut için süreç hız kazanıyor. TOKİ tarafından yürütülen proje çerçevesinde hak sahipleri noter huzurunda gerçekleştirilecek kura ile belirlenecek. Başvuruları kabul edilen vatandaşlar şimdi gözlerini kura tarihine çevirirken, sonuçların açıklanacağı gün de merak konusu oldu. TOKİ'nin yapacağı resmi duyuruyla birlikte Çorum kura çekilişine ilişkin tüm detayların netleşmesi bekleniyor. İşte bilgiler...

        Giriş: 27.03.2026 - 17:59 Güncelleme:
        1

        Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Çorum’da inşa edilecek binlerce konut için geri sayım başladı. 79 ilde kura süreci tamamlanırken, Çorum’da ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar kura takvimine odaklandı. Başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından kuraya katılmaya hak kazananlar belirlenirken, şimdi ise “TOKİ Çorum kura çekilişi ne zaman yapılacak?” sorusu gündemdeki yerini koruyor. TOKİ’den gelecek açıklama, sürecin en kritik aşamasını netleştirecek. İşte detaylar...

        2

        TOKİ ÇORUM KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        TOKİ Çorum kura çekimi, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Kültür ve Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Henüz kura tarihi ve saati netleşmedi. Resmi açıklama geldiğinde yer vereceğiz.

        3

        ÇORUM'UN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

        TOKİ, Çorum'un Merkez, Alaca, Bayat, İskilip, Kargı, Laçin, Mecitözü, Osmancık, Sungurlu ve Uğurludağ ilçelerinde toplam 2 bin 867 konut inşa edecek.

        4

        İşte ilçe ilçe konut sayıları;

        Merkez 1200,

        Alaca 300,

        Bayat 200,

        İskilip 300,

        Kargı Hacıhamza 63,

        Laçin 26,

        Mecitözü 28,

        Osmancık 300,

        Sungurlu 400,

        Uğurludağ 50.

        5

        TOKİ ÇORUM KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLER AÇIKLANDI

        Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), resmi internet adresi üzerinden Çorum'da konut başvurusu reddedilenlerin isim listesini paylaştı. Listede yer alan adaylar, başvuru şartlarını sağlamadığı için kuraya katılamayacak.

        TOKİ ÇORUM KONUT BAŞVURUSU REDDEDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TOKİ ÇORUM KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER BELLİ OLDU

        Çorum'un Merkez, Alaca, Bayat, İskilip, Kargı, Laçin, Mecitözü, Osmancık, Sungurlu ve Uğurludağ ilçelerinde inşa edilecek konutlar için şehit ailesi, gazi, emekli, engelli, genç, üç çocuk ve üzeri aile ve diğer kategorilerde başvurusu kabul edilenler belli oldu. Başvuruları olumlu değerlendirilen kişiler, kura çekimine katılmaya hak kazandı.

        TOKİ ÇORUM KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TOKİ ÇORUM KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        TOKİ Çorum kura sonuçları, aynı gün içinde TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca kesinleşen isim listeleri, noter onayından geçerek akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak. Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecek.

        TOKİ ÇORUM KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        TOKİ ÇORUM KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

