TOKİ Diyarbakır kura çekimi canlı izle ekranı 2026: TOKİ Diyarbakır 12.165 konut kura çekimi canlı yayın nereden izlenir?
Yüzyılın Konut Projesi'nin haftalık takvimine göre çekiliş sırası Diyarbakır'a geldi. Merkez ve diğer ilçelerde inşa edilecek toplam 12 bin 165 konut için hak sahibi belirleme kurası 19 Şubat Perşembe bugün yapılacak. Bu sebeple ''Diyarbakır TOKİ kura çekilişi canlı yayın nereden izlenir?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. Noter huzurunda yapılacak kura TOKİ'nin YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Çekiliş sonrası TOKİ Diyarbakır kura sonuçları iki kanal üzerinden sorgulanabilecek. İşte 2026 TOKİ Diyarbakır kura çekimi canlı izle ekranı ve kura sonuçları isim listesi sorgulama linkleri...
TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi’nin güncel takvimine göre, bugün Diyarbakır projeleri için kura çekimi yapılacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura, TOKİ Diyarbakır kura çekimi canlı izle ekranı üzerinden takip edilebilecek. Çekiliş sonrası TOKİ Diyarbakır 12 bin 165 konut kura sonuçları e-Devlet ve TOKİ’nin resmi sitesi üzerinden erişime açılacak. Peki, TOKİ Diyarbakır kura çekilişi canlı yayın nereden izlenir? İşte, canlı yayın izleme linki ve TOKİ Diyarbakır kura sonuçları sorgulama ekranı…
TOKİ DİYARBAKIR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
TOKİ Diyarbakır kura çekimi, 19 Şubat 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek.
Saat 11:00'de başlayacak çekiliş, Dicle Üniversitesi, 15 Temmuz Kültür Ve Kongre Merkezi, Ziya Gökalp Salonu’nda yapılacak.
TOKİ DİYARBAKIR KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?
TOKİ Diyarbakır kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
TOKİ DİYARBAKIR KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
TOKİ DİYARBAKIR KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ Diyarbakır kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca e-Devlet sistemine yüklenecek.
Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.
Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
TOKİ DİYARBAKIR KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)
TOKİ DİYARBAKIR KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)
DİYARBAKIR’IN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?
TOKİ, Diyarbakır’ın Merkez, Bismil, Çüngüş, Çermik, Çınar, Dicle, Eğil, Hani, Hazro, Kulp, Lice ve Silvan ilçelerinde toplam 12 bin 165 konut inşa edecek.
İşte ilçe ilçe konut sayıları;
Merkez (Bağlar, Kayapınar) 10000
Bismil 300
Çüngüş 47
Çermik 200
Çınar 142
Dicle 100
Eğil 126
Hani 300
Hazro 100
Kulp 200
Lice 150
Silvan 500
YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE
‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.
ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI
Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.
Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.
İLK TESLİMAT TARİHİ
Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.