Yüzyılın Konut Projesi'nin haftalık takvimine göre çekiliş sırası Gaziantep'e geldi. Merkez ve diğer ilçelerde inşa edilecek toplam 13 bin 890 konut için hak sahibi belirleme kurası 20 Şubat Cuma bugün yapılacak. Bu sebeple ''Gaziantep TOKİ kura çekilişi canlı yayın nereden izlenir?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. Noter huzurunda yapılacak kura TOKİ'nin YouTube kanalından yayınlanacak olup TOKİ Gaziantep kura sonuçları iki kanal üzerinden sorgulanabilecek. İşte 2026 TOKİ Gaziantep kura çekimi canlı izle ekranı ve kura sonuçları isim listesi sorgulama linkleri...
TOKİ GAZİANTEP KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
TOKİ Gaziantep kura çekimi, 20 Şubat 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek.
Saat 14.00’te başlayacak çekiliş, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kamil Ocak Spor Salonu’nda yapılacak.
TOKİ GAZİANTEP KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?
TOKİ Gaziantep kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
TOKİ GAZİANTEP KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ Gaziantep kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca e-Devlet sistemine yüklenecek.
Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.
Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
GAZİANTEP’İN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?
TOKİ, Gaziantep’in Merkez, Araban, İslahiye, Karkamış, Nizip, Nurdağı, Oğuzeli ve Yavuzeli ilçelerinde toplam 13 bin 890 konut inşa edecek.
İşte ilçe ilçe konut sayıları;
Merkez (Şahinbey, Şehitkamil) 12000
Araban 80
İslahiye 330
Karkamış 30
Nizip 750
Nurdağı 200
Oğuzeli 300
Yavuzeli 200
YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE
‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.
ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI
Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.
Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.
İLK TESLİMAT TARİHİ
Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.