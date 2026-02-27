Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem TOKİ GAZİANTEP KURA SONUÇLARI TIKLA SORGULA 2026: 13 bin 890 konut sahiplerini buldu! TOKİ Gaziantep kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?

        TOKİ Gaziantep kura sonuçları açıklandı! 2026 TOKİ Gaziantep 13 bin 890 konut kura sonuçları isim listesi sorgulama

        TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Gaziantep'te kura çekimi 20 Şubat 2026 Cuma günü yapıldı. Noter huzurunda gerçekleştirilen hak sahibi belirleme kurası ile Merkez ve diğer ilçelerde inşa edilecek toplam 13 bin 890 konutun hak sahipleri belirlendi. Konutların teslimatlarının ise 2027 yılının Mart ayı itibarıyla başlaması planlanıyor. Peki, TOKİ Gaziantep kura sonuçları isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 2026 TOKİ Gaziantep kura sonuçları sorgulama ekranı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2026 - 07:03 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        TOKİ, 20 Şubat 2026 Cuma günü Gaziantep projeleri için kura çekimi gerçekleştirdi. Noter huzurunda yapılan hak sahibi belirleme kurası sonucunda 1+1 ve 2+1 tipindeki toplam 13 bin 890 konut hak sahiplerini buldu. TOKİ Gaziantep kura sonuçları e-Devlet veya TOKİ'nin resmi sitesi üzerinden sorgulanabilecek. İşte 2026 TOKİ Gaziantep kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı...

        2

        TOKİ GAZİANTEP KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI

        TOKİ Gaziantep kura çekimi töreni, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur'un katılımlarıyla 20 Şubat 2026 Cuma günü yapıldı.

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kamil Ocak Spor Salonu’nda noter huzurunda gerçekleştirilen kura sonucunda toplam 13 bin 890 konutun hak sahipleri belli oldu.

        3

        TOKİ GAZİANTEP KURA ÇEKİLİŞİ NEREDEN İZLENİR?

        TOKİ Gaziantep kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı.

        4

        TOKİ GAZİANTEP KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        TOKİ Gaziantep kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca e-Devlet sistemine yüklenecek.

        Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.

        Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

        TOKİ GAZİANTEP KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        TOKİ GAZİANTEP KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

        5

        GAZİANTEP’İN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

        TOKİ, Gaziantep’in Merkez, Araban, İslahiye, Karkamış, Nizip, Nurdağı, Oğuzeli ve Yavuzeli ilçelerinde toplam 13 bin 890 konut inşa edecek.

        İşte ilçe ilçe konut sayıları;

        Merkez (Şahinbey, Şehitkamil) 12000

        Araban 80

        İslahiye 330

        Karkamış 30

        Nizip 750

        Nurdağı 200

        Oğuzeli 300

        Yavuzeli 200

        6

        YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE

        ‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.

        7

        ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

        Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.

        Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.

        8

        İLK TESLİMAT TARİHİ

        Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.

        Bankaların emekli promosyon kampanyaları
        Bankaların emekli promosyon kampanyaları
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe'den Avrupa'ya veda!
        Fenerbahçe'den Avrupa'ya veda!
        Bazı illerde okullar tatil edildi
        Bazı illerde okullar tatil edildi
        "Başımız dik bir şekilde elendik!"
        "Başımız dik bir şekilde elendik!"
        "Turu kaybetti, çok şey kazandı"
        "Turu kaybetti, çok şey kazandı"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABD-İran müzakerelerinin 3. turu sona erdi
        ABD-İran müzakerelerinin 3. turu sona erdi
        Samsunspor, Konferans Ligi'nde son 16'da!
        Samsunspor, Konferans Ligi'nde son 16'da!
        Son hafta 410 milyon dolarlık alım
        Son hafta 410 milyon dolarlık alım
        Vapur tekneye çarpınca denize düştü!
        Vapur tekneye çarpınca denize düştü!
        Yıldız Tilbe'nin 2'nci çadır kenti açıldı
        Yıldız Tilbe'nin 2'nci çadır kenti açıldı
        "Önce sen vur sonra biz gerekçe bulalım"
        "Önce sen vur sonra biz gerekçe bulalım"
        NYT: ABD askeri saldırının İran'ı nükleer programdan vazgeçireceğinden şüpheli
        NYT: ABD askeri saldırının İran'ı nükleer programdan vazgeçireceğinden şüpheli
        MSB'den düşen F-16 ile ilgili açıklama
        MSB'den düşen F-16 ile ilgili açıklama
        AYM Başkanı Özkaya'dan kritik mesajlar
        AYM Başkanı Özkaya'dan kritik mesajlar
        Data merkezi ve maden yatırımı yapacak
        Data merkezi ve maden yatırımı yapacak
        Tatlıses'e oğlu İdo'dan destek
        Tatlıses'e oğlu İdo'dan destek
        Hareket etmiyor, spor yapmıyoruz
        Hareket etmiyor, spor yapmıyoruz
        22.3 milyar Euro yıllık zarar açıkladı
        22.3 milyar Euro yıllık zarar açıkladı
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!