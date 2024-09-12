TOKİ Hatay kura çekimi canlı izle 2024: TOKİ Hatay deprem konutları kura çekimi canlı yayın nereden izlenir?
TOKİ Hatay deprem konutları kura çekimi tarihi geldi çattı. Afetzedeler, TOKİ ve AFAD iş birliğinde evlerine kavuşturuluyor. Asrın felaketinden etkilenen Hatay'da yapımı tamamlanan 7 bin 519 konut bugün hak sahiplerine teslim ediliyor. Kura ve anahtar teslim töreni AFAD YouTube hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Kura çekilişi sonrası kesinleşen sonuçlar e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek. Peki, TOKİ Hatay deprem konutları kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte TOKİ Hatay kura çekimi canlı izle ekranı ve isim listesi sorgulama linki...
TOKİ Hatay kura çekimi canlı izle ekranı araştırmaları başladı. 6 Şubat depremlerinin ardından inşa edilen afet konutları, il il hak sahiplerine teslim edilmeye devam ediyor. Hatay’da kura ve anahtar teslim töreni bugün gerçekleşiyor. 7 bin 519 konutun sahiplerini bulacağı kura YouTube üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Çekilişin ardından sonuçlar e-Devlet AFAD sayfası üzerinden erişime açılacak. Peki, 2024 TOKİ Hatay deprem konutları kura sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir? İşte, AFAD Hak Sahipliği Kura Sonucu Sorgulama e-Devlet ekranı…
24 BİN 812 DEPREM KONUTU KURA İLE TESLİM EDİLİYOR!
6 Şubat depremlerinin ardından inşa edilen deprem konutlarının teslimi devam ediyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremden etkilenen 11 ilde yapımı tamamlanan 24 bin 812 yeni konutun kura ile hak sahiplerine teslim edileceğini duyurdu.
AFAD’ın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada konu ile ilgili olarak şu ifadelere yer verildi:
''Asrın felaketinden, Asrın birlikteliğine…
Tarihin en büyük afet sonrası iyileştirme operasyonunu aziz Milletimizle omuz omuza sürdürüyor; afetzede vatandaşlarımızı yeni, güçlü ve güvenli yuvalarına kavuşturmaya devam ediyoruz.
Depremden etkilenen Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ, Osmaniye, Şanlıurfa, Adana ve Kilis illerimizde yapımı tamamlanan 24.812 yeni konutu daha kura ile hak sahibi vatandaşlarımızla buluşturuyoruz.
Bugüne kadar teslim edilen 76.442 konut ile birlikte toplam 101.254 afet konutunu teslim etmiş olacağız.
Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni, AFAD YouTube hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır.
Vatandaşlarımız, Kura çekimi sonrasında, kesinleşen sonuçlara e-Devlet Kapısı üzerinde yer alan AFAD sayfasından ulaşabilecektir.
Devletimizin tüm imkanları ve kurumları ile Milletimizin yanındayız!''
TOKİ HATAY DEPREM KONUTLARI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Hatay deprem konutları kura çekimi ve anahtar teslim töreni, 12 Eylül 2024 Perşembe günü gerçekleştirilecek.
Kura ile birlikte Hatay’da yapımı tamamlanan 7 bin 519 deprem konutu hak sahiplerine teslim edilecek.
TOKİ HATAY DEPREM KONUTLARI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE
Hatay Deprem Konutları Kura Çekimi, AFAD'ın YouTube hesabı üzerinden canlı olarak takip edilecek.
HATAY DEPREM KONUTU KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Kura çekimi sonrası kesinleşen sonuçlar, e-Devlet üzerinde yer alan AFAD sayfası üzerinden (https://www.turkiye.gov.tr/afet-ve-acil-durum-yonetimi-baskanligi) ilan edilecek.