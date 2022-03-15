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TOKİ indirim kampanyası 2022 şartları nedir, başladı mı ve ne zaman başlayacak?

Her sene olduğu gibi bu sene de TOKİ indirim kampanyası detayları ile ilgili merak edilenler netleşti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), borcunu erkenden kapatmak isteyenler için TOKİ indirim kampanyasını duyurdu.

  • 01
    TOKİ indirim kampanyası 2022 şartları nedir, başladı mı ve ne zaman başlayacak? TOKİ indirim kampanyasından kimler yararlanabilir?

    Ev sahibi olmak amacıyla TOKİ'ye başvuran ve ödemelerine başlayan vatandaşlar, eğer borcunu peşin ödemeler isterse yüzde 22 indirim şansı elde edecek. Konut ve işyeri alıcılarının merakla beklediği TOKİ indirim kampanyası 2022 başvuru tarihleri belli oldu. TOKİ tarafından yayınlanan duyuru metni ile birlikte TOKİ indirim kampanyası detayları ve TOKİ indirim kampaynasından kimler yararlarabilir sorusunun cevabı da verilmiş oldu. 
  • 02
    TOKİ indirim kampanyası 2022 şartları nedir, başladı mı ve ne zaman başlayacak? TOKİ indirim kampanyasından kimler yararlanabilir?

    TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI BAŞVURU TARİHLERİ

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için her yıl yapılan indirim kampanyası bu yıl 22 Mart’ta başlayacak.

    Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar 19 Nisan’a kadar başvuru yapabilecek.

    TOKİ, bu yıl borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yüzde 22 oranında indirip yapacak. Ayrıca arsa alıcılarına ise yüzde 10 oranında indirim uygulanacak.

    Vatandaşlardan gelen yoğun talep nedeni ile geri ödemeleri devam eden arsa satışları için de yüzde indirim yapılacak.

    Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar 22 Mart-14 Nisan 2022 tarihleri arasında başvurularını yapabilecek. Borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen arsa alıcıları için yüzde 10 oranında indirim yapılacak. 

    Kampanyadan geri ödeme taksitleri 2021 yılı Eylül ayının 30’uncu gününe kadar başlamış olan arsa alıcıları faydalanabilecek.

    Ödemelerini T.C. Ziraat Bankasına yapan alıcılar doğrudan bankaya başvuruda bulunabilecek ve borçlarını kapatabilecektir. Ödemelerini T. Vakıflar Bankasına yapan arsa alıcıları ise kapatmaya esas borç bakiyelerini İdareden öğrenebilecekler. Ayrıca 14 Nisan’dan sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak.
  • 03
    TOKİ indirim kampanyası 2022 şartları nedir, başladı mı ve ne zaman başlayacak? TOKİ indirim kampanyasından kimler yararlanabilir?

    TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI 2022 ŞARTLARI 

    Yüzde 22 indirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 22 indirim kampanyasından yararlanabilecek.

    Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları 22 Mart -19 Nisan 2022 tarihleri arasından ilgili bankaya başvuruda bulunabilecek.

    Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak.
  • 04
    TOKİ indirim kampanyası 2022 şartları nedir, başladı mı ve ne zaman başlayacak? TOKİ indirim kampanyasından kimler yararlanabilir?

    TOKİ İNDİRİM KAMPNAYASINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

    İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut, iş yeri ve arsa alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla TOKİ’ye ödemekle yükümlü oldukları aidat, taksit ve geriye dönük herhangi bir borcunun bulunmaması gerekiyor.

    Kampanyadan TOKİ tarafından satışları 2020 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri en geç 2020 yılı sonu itibarıyla başlamış olan konut ve iş yeri alıcıları yararlanabiliyor.

    Ayrıca kalan taksit sayısı 12 ve daha az olan konut, iş yeri ve arsa alıcıları indirim kampanyasından faydalanamayacak.

    Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecekler.

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