TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI BAŞVURU TARİHLERİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için her yıl yapılan indirim kampanyası bu yıl 22 Mart’ta başlayacak.

Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar 19 Nisan’a kadar başvuru yapabilecek.

TOKİ, bu yıl borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yüzde 22 oranında indirip yapacak. Ayrıca arsa alıcılarına ise yüzde 10 oranında indirim uygulanacak.

Vatandaşlardan gelen yoğun talep nedeni ile geri ödemeleri devam eden arsa satışları için de yüzde indirim yapılacak.

Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar 22 Mart-14 Nisan 2022 tarihleri arasında başvurularını yapabilecek. Borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen arsa alıcıları için yüzde 10 oranında indirim yapılacak.

Kampanyadan geri ödeme taksitleri 2021 yılı Eylül ayının 30’uncu gününe kadar başlamış olan arsa alıcıları faydalanabilecek.

Ödemelerini T.C. Ziraat Bankasına yapan alıcılar doğrudan bankaya başvuruda bulunabilecek ve borçlarını kapatabilecektir. Ödemelerini T. Vakıflar Bankasına yapan arsa alıcıları ise kapatmaya esas borç bakiyelerini İdareden öğrenebilecekler. Ayrıca 14 Nisan’dan sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak.