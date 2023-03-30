TOKİ İstanbu arsa kuraları ile hak sahpleri belirleniyor. İstanbul Merkez'de 30 Mart Perşembe günü saat 10:00'da 10 bin müstakil arsa için kura çekilişi yapılarak hak sahipleri açıklanacak. İlk Evim Arsa projesi ile 1 milyon müşterek ve müstakil arsa sahipleriyle buluşacak. İşte, İstanbul TOKİ arsaları ile çekiliş sonuçları ve canlı yayın izleme ekranı...