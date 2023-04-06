TOKİ İstanbul 10 bin müstakil arsa kura çekimi 4 Nisan Salı günü saat 10:00'da noter huzurunda gerçekleşti. TOKİ İstanbul arsa kura sonuçlarının belli olmasıyla 10 bin arsa için hak sahipleri belli oldu. Bu kapsamda 500 arsanın hak sahibi ve 1000 yedek belirlendi. TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları noter onayından geçerek e-Devlet'te yayımlandı. İşte İstanbul TOKİ arsa kura tarihleri ile TOKİ İstabul arsa kura çekiliş sonuçları...