TOKİ ÇEKİLİŞLERİ ERTELENDİ Mİ?

Tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen kura çekilişleri ertelendi. 7 Şubat Salı günü gerçekleştirilecek olan İzmir ve Afyonkarahisar ile kura çekilişleri ile Edirne ile Kırklareli illerinde yapılacak çekilişlerin deprem nedeniyle ertelendiği açıklandı.