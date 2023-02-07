Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TOKİ kura çekimi erteledi mi? İzmir, Afyonkarahisar ve Ankara kura çekilişleri ne zaman?

TOKİ çekilişleri ertelendi mi? araştırmaları, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından gündeme geldi. 7 Şubat Salı günü itibarıyla yapılacak olan İzmir ve Afyonkarahisar kura çekilişleri deprem nedeniyle ertelendi. Peki, TOKİ İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli kura çekilişleri ne zaman yapılacak?

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • TOKİ KURA ÇEKİLİŞLERİ ERTELENDİ Mİ? 2023 Şubat İzmir, Afyonkarahisar ve Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak?

    Tarihin en büyük sosyal konut hamlesi 'TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim' projesi kapsamında yapılan kura çekilişleri ertelendi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından 7 gün milli yas ilan edilirkin TOKİ kura çekilişlerinin ertelendiğini duyurdu. Peki, TOKİ İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli kura çekimi ne zaman yapılacak? 
  • TOKİ KURA ÇEKİLİŞLERİ ERTELENDİ Mİ? 2023 Şubat İzmir, Afyonkarahisar ve Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak?

    TOKİ ÇEKİLİŞLERİ ERTELENDİ Mİ?

     

    Tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen kura çekilişleri ertelendi. 7 Şubat Salı günü gerçekleştirilecek olan İzmir ve Afyonkarahisar ile kura çekilişleri ile Edirne ile Kırklareli illerinde yapılacak çekilişlerin deprem nedeniyle ertelendiği açıklandı.
  • TOKİ KURA ÇEKİLİŞLERİ ERTELENDİ Mİ? 2023 Şubat İzmir, Afyonkarahisar ve Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak?

    TOKİ İZMİR, AFYONKARAHİSAR, EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ KURA ÇEKİLİŞLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

     

    TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre; İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da gerçekleştirilecek kura çekilişleri deprem nedeniyle ertelendi. Kura çekilişlerinin yapılacağı tarih henüz belli olmadı.
  • TOKİ KURA ÇEKİLİŞLERİ ERTELENDİ Mİ? 2023 Şubat İzmir, Afyonkarahisar ve Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak?

     TOKİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ!

    Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "250 Bin Sosyal Konut Kampanyası Kapsamında Hak Sahibi Belirleme Kura Töreni Yaşanan Doğal Afet Sebebiyle İleri Tarihe Ertelenmiştir. Kura Tarihi ve Saati İdaremizce Belirlenerek Web Sayfasında Yayınlanacaktır."

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.