TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı

Noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak gerçekleştirilen TOKİ kuraları sürerken TOKİ kura sonucu sorgulama ekranını ve konuyla ilgili güncel bilgileri sizler için haberimizde derledik. İşte "TOKİ, kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?" sorularının yanıtları...