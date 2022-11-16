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TOKİ il il kura çekim tarihleri: TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir kura çekimi ne zaman başlıyor?

TOKİ sosyal konut projesinde başvurular 14 Eylül'de başlarken, 31 Ekim tarihinde sona erdi. Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgeleri gibi bazı bölgelerde kuralar başladı. Başta İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirler olmak üzere kuraların ne zaman başlayacağı ise Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un TOKİ kura takvimini paylaşmasıyla netlik kazandı. İşte TOKİ kura çekimi tarihleri...

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  • TOKİ il il kura tarihleri 2022 | TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir kura çekimi ne zaman başlıyor?

    Milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen TOKİ kura çekimi bazı bölgelerde başladı. 31 Ekim tarihine kadar başvurularını tamamlayan vatandaşlar kura sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmayı sürdürdü. Peki TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir kura çekimi ne zaman? İşte il il TOKİ kura çekimi tarihleri...
  • TOKİ il il kura tarihleri 2022 | TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir kura çekimi ne zaman başlıyor?

    2022 TOKİ KURA ÇEKİMİ BAŞLADI!

    İstanbul’un Beyoğlu İlçesi Okmeydanı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'nde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum, TOKİ kura çekimi tarihleri hakkında beklenen haberi verdi.

    2022 TOKİ kura çekilişinin ilki 7 Kasım tarihinde Ardahan ve Şırnak'ta gerçekleştirildi.
  • TOKİ il il kura tarihleri 2022 | TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir kura çekimi ne zaman başlıyor?

    TOKİ SOSYAL KONUT KURA ÇEKİMİ NASIL YAPILACAK?

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum kura çekimi hakkında konuşmasında şu ifadelere de yer verdi: "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek."
  • TOKİ il il kura tarihleri 2022 | TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir kura çekimi ne zaman başlıyor?

    TOKİ İSTANBUL, İZMİR, ANKARA KURA TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

    İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ve başvuru sonuçları hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Duyuru yapıldığında haberimiz üzerinden öğrenebilrsiniz.
  • TOKİ il il kura tarihleri 2022 | TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir kura çekimi ne zaman başlıyor?

    KURA TARİHLERİ HAFTALIK OLARAK AÇIKLANACAK!

    Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura heyecanı başladı. İlk kura tarihi belli olurken Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu kura takvimi belli oldu. Doğu Anadolu'da 7, Güneydoğu Anadolu'da 5 olmak üzere toplam 12 ilde gerçekleştirilecek olan 22 bin 57 konutun kuraları 7-16 Kasım tarihleri arasında çekilecek.
  • TOKİ il il kura tarihleri 2022 | TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir kura çekimi ne zaman başlıyor?

    Doğu Anadolu Bölgesi'nde;

    7 Kasım Pazartesi: Ardahan 250 konut

    8 Kasım Salı: Kars 1.070 konut

    9 Kasım Çarşamba: Iğdır 550 konut

    10 Kasım Perşembe: Ağrı 1.480 konut

    11 Kasım Cuma-12 Kasım Cumartesi: Van 2 bin 800 konut

    15 Kasım Salı: Hakkari 804 konut

    16 Kasım Çarşamba: Bitlis 1.250 konut 

    17 Kasım Perşembe: Muş 1.150 konut 

    18 Kasım Cuma: Bingöl 1000 konut

    19 Kasım Cumartesi: Erzurum 1.555 konut

    20 Kasım Pazar: Erzurum 755 konut için kura çekimi yapılacak.
  • TOKİ il il kura tarihleri 2022 | TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir kura çekimi ne zaman başlıyor?

    Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde;

    7 Kasım Pazartesi: Şırnak 1.450 konut

    8 Kasım Salı: Siirt 903 konut

    9 Kasım Çarşamba: Batman 1.850 konut

    10 Kasım Perşembe-11 Kasım Cuma: Mardin 2 bin 550 konut

    13-14-15-16 Kasım Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba: Şanlıurfa 7 bin 100 konut 

    17 Kasım Perşembe: Kilis 550 konut 

    18 Kasım Cuma: Gaziantep 1.124 konut

    19 Kasım Cumartesi: Gaziantep 700 konut

    20-23 Kasım: Gaziantep 82000 konut için kura çekimi yapılacak. Diğer illerdeki kura tarihlerinin de haftalık olarak açıklanması planlanıyor.
  • TOKİ il il kura tarihleri 2022 | TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir kura çekimi ne zaman başlıyor?

    TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

    TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor. Şimdiye kadar Şırnak ve Ardahan sonuçları belli oldu.

    İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura sonuçları ise bekleniyor.

    TOKİ BAŞVURU SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
  • TOKİ il il kura tarihleri 2022 | TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir kura çekimi ne zaman başlıyor?

    TOKİ BAŞVURULARI BİTTİ Mİ?

    Düşük ve orta gelirli vatandaşlara ev sahibi olma imkanı sunan TOKİ sosyal konut projesi başvuru tarihleri açıklandı. TOKİ sosyal konut başvuruları 14 Eylül 2022 Çarşamba günü başlayıp 31 Ekim 2022 tarihinde sona erdi. TOKİ arsa ve iş yeri başvuruları 15 Kasım 2022 tarihine kadar devam edecek.
  • TOKİ il il kura tarihleri 2022 | TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir kura çekimi ne zaman başlıyor?

    TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADE EDİLECEK Mİ?

    TOKİ sosyal konut başvuru ücreti olarak 500 TL olarak belirlendi. TOKİ başvuru ücreti, IBAN aracılığıyla ödenebilecek. Diğer taraftan ödemeler, ATM aracılığıyla da gerçekleştirilebilecek. Yatırılan 500 TL'lik ücret, kura sürecinin tamamlanması sonrasında eğer kişiye kura isabet etmemişse belirtilen IBAN adresine geri iade edilecek.

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