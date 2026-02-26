Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem TOKİ KURA TAKVİMİ 26 ŞUBAT-1 MART: Burdur, Edirne, Denizli, Osmaniye TOKİ kura tarihleri belli oldu! İzmir, Ankara, İstanbul TOKİ kura çekilişleri ne zaman?

        TOKİ kura takvimi 26 Şubat-1 Mart 2026: İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura çekilişleri ne zaman yapılacak?

        TOKİ kura çekilişleri tüm hızıyla devam ediyor. Yüzyılın Konut Projesi'nin kura çekimlerinde 8 hafta geride kaldı. 29 Aralık'tan bu yana 71 şehirde 317 bin 737 hak sahibi belirlendi. TOKİ kuralarında sona yaklaşılırken gözler en çok başvurunun yapıldığı iller olan İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura tarihlerine çevrildi. Yeni TOKİ kura takvimine göre, haftanın geri kalanında çekilişi yapılacak iller Burdur, Edirne, Denizli ve Osmaniye olacak. Peki hangi ilde, hangi gün TOKİ kura çekilişi yapılacak? İzmir, Ankara, İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman gerçekleştirilecek? İşte 26 Şubat-1 Mart 2026 TOKİ kura takvimi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2026 - 08:48 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        500 Bin Sosyal Konut Projesi’nin kura çekim aşamasında sona yaklaşılıyor. Bugüne kadar çekilen kuralarla 71 şehirde toplam 317.737 konut sahiplerini buldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bu hafta 6 ilde daha kura çekilişi yapılacağını duyurmuştu. Yeni TOKİ kura takvimi doğrultusunda Uşak ve Isparta’da hak sahipleri belirlenirken; Burdur, Edirne, Denizli ve Osmaniye kuraları için geri sayım başladı. Öte yandan tüm gözler İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura tarihleri için gelecek açıklamalara çevrilmiş durumda. Peki hangi ilde, hangi gün TOKİ kura çekilişi yapılacak? İzmir, Ankara, İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman gerçekleştirilecek? İşte 25 Şubat-1 Mart 2026 TOKİ kura takvimi.

        2

        TOKİ KURA TAKVİMİ 25 ŞUBAT-1 MART 2026

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni haftanın kura takvimini açıklamıştı.

        Bakan Murat Kurum tarafından paylaşılan takvim doğrultusunda 24 Şubat Salı günü Uşak’ta 2.558, 25 Şubat Çarşamba günü Isparta’da 2.889 konutun hak sahipleri belirlendi.

        26 Şubat Perşembe günü Burdur’da 2.206,

        27 Şubat Cuma günü ise Edirne’de 2.530, Denizli’de 6.370 ve Osmaniye'de 2.990 konutun hak sahipleri belirlenecek.

        Böylece 23 Şubat-1 Mart 2026 tarihleri arasında 6 ilde toplam 19 bin 543 konutun daha hak sahipleri netleşmiş olacak.

        3

        İL İL KURA ÇEKİLİŞ GÜNLERİ, SAATLERİ VE YERLERİ

        BURDUR

        Tarih: 26 Şubat Perşembe

        Saat: 11:00

        Yer: Burdur Kültür Merkezi Salonu

        4

        EDİRNE

        Tarih: 27 Şubat Cuma

        Saat: 11:00

        Yer: Edirne Lalezar Tesisleri Balo Salonu

        5

        DENİZLİ

        Tarih: 27 Şubat Cuma

        Saat: 11:00

        Yer: Pamukkale Ünv. Prof. Dr Hüseyin Yılmaz Kongre Ve Kültür Merkezi

        6

        OSMANİYE

        Tarih: 27 Şubat Cuma

        Saat: 11:00

        Yer: Milli Eğitim Müdürlüğü Kongre Ve Sergi Sarayı

        7

        İZMİR, ANKARA VE İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

        Proje kapsamında en fazla konut İzmir, Ankara ve İstanbul'da inşa edilecek. Bu sebeple İzmir, Ankara ve İstanbul'un kura tarihleri merak ediliyor.

        Ancak TOKİ İzmir, Ankara ve İstanbul kura tarihleri henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

        8

        TOKİ KURA ÇEKİLİŞLERİ NEREDEN İZLENİR?

        TOKİ kura çekilişleri, Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) resmi YouTube kanalından ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanıyor.

        Aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak illere göre açılan canlı kura sayfalarına ulaşabilirsiniz.

        TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        TOKİ kura sonuçları, çekilişin yapıldığı gün TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan ediliyor.

        TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

        10

        Ayrıca kesinleşen isim listeleri, noter onayından geçerek akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılıyor.

        Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebiliyor.

        TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        11

        TOKİ EV TESLİMATLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Konutların teslimatına 2027 Mart ayı itibarıyla başlanacak.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Sağanak yağmur ve kar yağışı etkili olacak
        Sağanak yağmur ve kar yağışı etkili olacak
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        "Osimhen Galatasaray'ın kalbi"
        "Osimhen Galatasaray'ın kalbi"
        ABD-İran hattında kritik görüşme
        ABD-İran hattında kritik görüşme
        BES’te işveren katkısına dikkat!
        BES’te işveren katkısına dikkat!
        Küba ABD çıkışlı tekneye ateş açtı
        Küba ABD çıkışlı tekneye ateş açtı
        G.Saray Devler Ligi'nde son 16'da!
        G.Saray Devler Ligi'nde son 16'da!
        Osimhen Galatasaray tarihine geçti!
        Osimhen Galatasaray tarihine geçti!
        "Turu geçtik ama çok büyük ders aldık!"
        "Turu geçtik ama çok büyük ders aldık!"
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        7'den 70'e "çağın hastalığı" deniyor!
        7'den 70'e "çağın hastalığı" deniyor!
        Ramazan’da hurmanın saymakla bitmeyen faydaları
        Ramazan’da hurmanın saymakla bitmeyen faydaları
        Bebekli aileye silah çeken zanlı yakalandı
        Bebekli aileye silah çeken zanlı yakalandı
        Volkanik taşlardan cephanelik çıktı! 8 gözaltı
        Volkanik taşlardan cephanelik çıktı! 8 gözaltı
        Esnaftan 'yemek kartı' isyanı
        Esnaftan 'yemek kartı' isyanı
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        94 yıl süren tapu davasının süreci Habertürk’te
        94 yıl süren tapu davasının süreci Habertürk’te
        Sezen Aksu'dan aşk iddiasına yanıt
        Sezen Aksu'dan aşk iddiasına yanıt
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok