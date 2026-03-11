TOKİ ödemeleri ne zaman başlayacak? 2026 TOKİ ödeme planı nasıl?
TOKİ'nin hayata geçirdiği 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde kura çekilişleri sürerken, konut sahibi olmaya hak kazanan kişiler için ödeme süreci gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade imkânıyla satışa sunulan 1+1 ve 2+1 daireler için sözleşme imza tarihleri ve ilk taksitlerin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Hak sahipleri, TOKİ'nin açıklayacağı ödeme takvimi ve sözleşme detaylarını yakından takip ediyor. İşte TOKİ ödeme planı...
TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında gerçekleştirilen kura çekilişlerinin ardından gözler ödeme planına çevrildi. Konut almaya hak kazanan vatandaşlar, yüzde 10 peşinat ve uzun vadeli taksit imkânıyla sunulan 1+1 ve 2+1 daireler için sözleşme süreci ile ilk ödeme tarihlerini araştırıyor. TOKİ’nin hak sahiplerine yönelik açıklayacağı ödeme takvimi ve taksit başlangıç tarihleri büyük ilgi görüyor. İşte 2026 TOKİ peşinat ve ödeme bilgisi...
TOKİ ÖDEME PLANI 2026 NASIL OLACAK?
Konutlar yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak.
İSTANBUL İÇİN ÖDEME PLANI NASIL?
İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.
İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.
İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.
İSTANBUL DIŞINDAKİ İLLER İÇİN ÖDEME PLANI
İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TOKİ 500 bin sosyal konut için taksit ödemeleri sözleşme tarihinden sonraki ay ödenmeye başlayacak.