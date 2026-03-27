        Haberler Bilgi Ekonomi TOKİ ÖDEME PLANI 2026: TOKİ ödeme şartları nasıl olacak, ödemeler ne zaman başlayacak, peşinat ne kadar?

        TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde kura sürecin sonuna gelindi. Kura sonuçları isim listesine göre hak sahibi olan vatandaşlar, TOKİ ödeme şartlarını, taksit ödemelerinin başlayacağı tarihi araştırmaya başladı. Dar ve orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı hedefleyen Toplu Konut İdaresi Başkanlığı projelerinde 1+1, 2+1 konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle 1 milyon 800 bin liradan başlayan fiyatlarla evleri satışa sunacak. Peki, TOKİ ödeme şartları nasıl olacak, peşinat ödemesi ne zaman yatacak? İşte 2026 TOKİ ödeme planı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2026 - 21:49 Güncelleme:
        Yüzyılın Konut Projesi olarak nitelenen TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde heyecan kura çekimi devam ediyor. TOKİ ödeme planı; peşinat ve uzun vadeli taksitlendirme şeklinde uygulanıyor. Dar ve orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı hedefleyen Toplu Konut İdaresi Başkanlığı projelerinde taksit ödemelerindeki artış Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş katsayısına göre belirlenecek. Peki, TOKİ ödeme şartları nasıl olacak, ödemeler ne zaman başlayacak, peşinat ne kadar? İşte TOKİ ödeme şartları...

        2026 TOKİ ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

        TOKİ projesinde ödeme planı yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade olarak açıklandı

        İSTANBUL DIŞINDAKİ İLLER İÇİN ÖDEME PLANI

        İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.

        İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.

        İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.

        İSTANBUL İÇİN ÖDEME PLANI

        İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.

        İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.

        İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.

        TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        TOKİ 500 bin sosyal konut için taksit ödemeleri sözleşme tarihinden sonraki ay ödenmeye başlayacak.

        TOKİ PEŞİNAT ÖDEMESİ NE ZAMAN?

        TOKİ konut projesinde peşinat ödemeleri, sözleşme sırasında ilgili bankalara yatırılmaktadır.

        TOKİ 500 BİN KONUT ANAHTAR TESLİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

        TOKİ sosyal konut projesinde ilk teslimat Mart 2027 itibarıyla başlayacak.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        G7 ülkelerinden Hürmüz Boğazı çağrısı
