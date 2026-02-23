TOKİ Osmaniye kura tarihi belli oldu! TOKİ Osmaniye kura çekimi hangi gün, saat kaçta yapılacak?
Yüzyılın Konut Projesi doğrultusunda TOKİ kura çekimi sürecinde sona geliniyor. İl bazında yapılan kuralar sonucunda 300 binden fazla konutun hak sahipleri belirlendi. Proje ile TOKİ, Osmaniye'de 2 bin 990 konut inşa edecek. Osmaniye kurası için başvuran vatandaşlar arasından kabul edilenler listesi yayımlanırken, kura tarihi de netlik kazandı. Peki, TOKİ Osmaniye kura çekilişi ne zaman, hangi gün yapılacak, isim listesi nereden sorgulanır? İşte tüm detaylar...
TOKİ tarafından yürütülen “Ev Sahibi Türkiye” projesi ile kuralar il il gerçekleşmeye devam ediyor. Bugüne kadar 60’dan fazla ilde kura çekimleri tamamlanırken, 300 binden fazla hak sahibi belirlendi. TOKİ Osmaniye Merkez başta olmak üzere Kadirli, Düziçi, Hasanbeyli gibi birçok ilçede toplam 2 bin 990 konut inşa edecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un, 23 Şubat - 1 Mart kura takvimini yayınlamasıyla birlikte Osmaniye kura tarihi belli oldu. Bu kapsamda “TOKİ Osmaniye kurası hangi gün, saat kaçta yapılacak, başvurusu kabul edilenler listesine nasıl bakılır?” sorularının cevabı haberimizde...
TOKİ OSMANİYE’DE 2 BİN 990 KONUT İNŞA EDECEK
TOKİ, 500 bin konut projesi kapsamında Osmaniye’de 2 bin 990 konut hayata geçiriyor. Osmaniye kurası için başvurularını yapan vatandaşların gözü kura tarihine döndü.
TOKİ OSMANİYE KURASINA KATILACAKLAR LİSTESİ YAYIMLANDI
Osmaniye kurası için başvuran vatandaşlar arasından başvuruları kabul edilenler ve reddedilenler listesi, TOKİ’nin web sitesi üzerinden yayınlandı. Aşağıdaki linke tıklayarak Osmaniye kurası isim listesine ulaşabilirsiniz.
TOKİ OSMANİYE KURA ÇEKİMİ TARİHİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 23 Şubat - 1 Mart kura takvimini yayınladı.
Takvim kapsamında Osmaniye kurası 27 Şubat Cuma günü saat 11.00’de Milli Eğitim Müdürlüğü Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşecek.
TOKİ OSMANİYE KURA ÇEKİLİŞİ NEREDEN İZLENİR?
TOKİ Osmaniye kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalından ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.
TOKİ OSMANİYE KONUT İLÇE KONTENJAN DAĞILIMI
TOKİ’nin Osmaniye’de hayata geçireceği 2 bin 990 konutun ilçe kontenjan dağılımı şöyle:
Osmaniye Merkez’de 1.300,
Kadirli’de 700,
Düziçi’de 500,
Hasanbeyli’de 220,
Bahçe’de 120,
Toprakkale’de 100,
Sumbas’ta 50 konut inşa edilecek.
TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TOKİ kura sonucunda hak sahibi olan vatandaşların taksit ödemeleri, sözleşmenin imzalandığı tarihi takip eden ay itibarıyla başlar. Bu kapsamda, hak sahiplerinin sözleşme imza tarihinden sonraki ay ilk taksit ödemesini yapmaları gerekiyor.