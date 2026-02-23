TOKİ tarafından yürütülen “Ev Sahibi Türkiye” projesi ile kuralar il il gerçekleşmeye devam ediyor. Bugüne kadar 60’dan fazla ilde kura çekimleri tamamlanırken, 300 binden fazla hak sahibi belirlendi. TOKİ Osmaniye Merkez başta olmak üzere Kadirli, Düziçi, Hasanbeyli gibi birçok ilçede toplam 2 bin 990 konut inşa edecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un, 23 Şubat - 1 Mart kura takvimini yayınlamasıyla birlikte Osmaniye kura tarihi belli oldu. Bu kapsamda “TOKİ Osmaniye kurası hangi gün, saat kaçta yapılacak, başvurusu kabul edilenler listesine nasıl bakılır?” sorularının cevabı haberimizde...