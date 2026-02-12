Yüzyılın Konut Projesi ile TOKİ Sakarya’da 6 bin 633 konut inşa edecek. Aralık ayından bu yana kura çekimleri devam ederken, Sakarya kurası tarihi merak ediliyor. Sakarya konutları; Sakarya Merkez (Adapazarı, Arifiye, Serdivan), Akyazı, Ferizli, Geyve, Hendek, Karasu, Kocaali, Pamukova, Söğütlü ve Taraklı ilçelerinde hayata geçirilecek. Sakarya kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenler listesi TOKİ tarafından duyuruldu. Bu kapsamda “TOKİ Sakarya kura tarihi belli oldu mu, isim listesi nasıl sorgulanır?” sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...