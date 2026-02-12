Canlı
        TOKİ'nin 81 ilde yürüttüğü 500 bin konut projesinin kura çekimleri il bazında sürüyor. Her hafta güncellenen kura takvimi ile Sakarya kura çekimi tarihi araştırılıyor. TOKİ, Sakarya Merkez (Adapazarı, Arifiye, Serdivan) başta olmak üzere 10 ilçede toplam 6 bin 633 konut hayata geçirecek. Sakarya kurası için başvuru yapan vatandaşların kabul edilenler ve reddedilenler listesi TOKİ'nin web sitesinden yayımlandı. Peki, TOKİ Sakarya kurası ne zaman, isim listesine nereden bakılır? İşte tüm detaylar...

        Giriş: 12.02.2026 - 15:37 Güncelleme: 12.02.2026 - 15:37
        Yüzyılın Konut Projesi ile TOKİ Sakarya’da 6 bin 633 konut inşa edecek. Aralık ayından bu yana kura çekimleri devam ederken, Sakarya kurası tarihi merak ediliyor. Sakarya konutları; Sakarya Merkez (Adapazarı, Arifiye, Serdivan), Akyazı, Ferizli, Geyve, Hendek, Karasu, Kocaali, Pamukova, Söğütlü ve Taraklı ilçelerinde hayata geçirilecek. Sakarya kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenler listesi TOKİ tarafından duyuruldu. Bu kapsamda “TOKİ Sakarya kura tarihi belli oldu mu, isim listesi nasıl sorgulanır?” sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...

        TOKİ SAKARYA’DA 6 BİN 633 KONUT İNŞA EDECEK

        500 bin konut projesi kapsamında TOKİ Sakarya’da 6 bin 633 konut hayata geçirecek. Sakarya Merkez (Adapazarı, Arifiye, Serdivan) başta olmak üzere birçok ilçede konut inşa edilerek binlerce vatandaş ev sahibi olacak.

        TOKİ SAKARYA KURASI İSİM LİSTESİ YAYINLANDI

        TOKİ Sakarya kurası için başvuru yapan vatandaşları kapsayan kabul edilenler ve reddedilenler listesi TOKİ tarafından yayımlandı. Aşağıdaki linke tıklayarak Sakarya kurası isim listesine ulaşabilirsiniz.

        TOKİ SAKARYA KURASI KABUL VE RED LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        TOKİ SAKARYA KURA ÇEKİMİ TARİHİ NE ZAMAN?

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un 9-15 Şubat TOKİ kura takvimini yayınlamasının ardından gözler Sakarya kurasına döndü. Takvim doğrultusunda TOKİ Sakarya kura çekimi tarihi henüz belli olmadı.

        TOKİ SAKARYA KONUT İLÇE KONTENJAN DAĞILIMI

        TOKİ’nin Sakarya’da inşa edileceği 6 bin 633 konut için ilçe kontenjan dağılımı şöyle:

        Sakarya Merkez’de (Adapazarı, Arifiye, Serdivan) 4 bin,

        Akyazı’da 500,

        Ferizli’de 500,

        Karasu’da 500,

        Pamukova’da 300,

        Kocaali’de 250,

        Hendek’te 223,

        Geyve’de 140,

        Söğütlü’de 120,

        Taraklı’da 100 konut inşa edilecek.

        TOKİ KURA SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

        TOKİ kura çekilişleri sonuçları,

        TOKİ Resmi İnternet Sitesi: www.toki.gov.tr ve

        e-Devlet Kapısı: www.turkiye.gov.tr üzerinden sorgulanacak.

        Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecek.

        TOKİ 500 BİN KONUT KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI

        TOKİ KONUTLARI ANAHTAR TESLİMİ TARİHİ

        500 bin konut projesinin anahtar teslimleri Mart 2027 tarihinde başlayacak. Konuya dair açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk evleri Mart 2027’de teslim edeceğiz. Hızlı olacağız, çünkü tüm Türkiye kazanacak." dedi.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
