TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Şehirlerimizi ihyasını planlarken bilim adamlarımız ve uzmanlarımız ile birlikte afetten zarar gören vatandtaşlarımızın, iş insanlarımızın, yerel yöneticilerimizin görüşlerini de alıyoruz. Her adımımızı ortak akla uygun şekilde atıyoruz. Zemin etüdlerini mikro bölgeleme olarak tarif edilen teknikle yürütüyoruz.