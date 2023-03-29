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TOKİ Tuzla kura çekimi bugün bitiyor! İşte 2023 TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları kazanan isim listesi sorgulama ekranı...

TOKİ Tuzla kura sonuçları sorgulama ekranı gündemdeki yerini koruyor. 2+1 ve 3+1 toplamda 20 bin 920 konutun hak sahiplerinin belirlendiği, 16 Mart'ta başlayan TOKİ Tuzla kura çekilişleri 29 Mart 2023 tarihinde sona eriyor. Tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi İlk Evim İlk İş Yerim İlk Evim Arsa projesi kapsamında Megakentte ev sahibi olmak isteyenler, TOKİ İstanbul Tuzla kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı üzerinden kazanan isim listesine ulaşabilecek. İşte, 2023 TOKİ Tuzla kura sonuçları kazanan isim listesi TC kimlik no ile sorgulama ekranı...

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  • TOKİ TUZLA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI 2023 | TOKİ İstanbul Tuzla kura çekimi sonuçları TC kimlik no ile sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

    TOKİ Tuzla kura sonuçları kazanan isim listesi sorgulamaları hız kazandı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında Tuzla'da 20 bin 920 2+1 ve 3+! konutun hak sahipleri TOKİ Tuzla kura sonuçları ile netlik kazandı. Genç, emekli, engelli kategorilerinde gerçekleştirilen TOKİ İstanbul Tuzla kura çekimi 16-29 Mart günleri arasında gerçekleştirildi. İlk Evim İlk İş Yerim İlk Evim Arsa projesinde konut sahibi olmaya hak kazanlar e-Devlet TOKİ Tuzla kura sonuçları sorgulama ekranı üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile kazanan isim listesini görebilecek. İşte, 29 Mart 2023 TOKİ İstanbul kura çekilişi sonuçları T.C. kimlik no ile sorgulama ekranı ve 2+1, 3+1 konut kazananlar isim listesi...
  • TOKİ TUZLA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI 2023 | TOKİ İstanbul Tuzla kura çekimi sonuçları TC kimlik no ile sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

    TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞLERİ 19 NİSAN'DA TAMAMLANACAK!

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen Tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesi kapsamında TOKİ İstanbul kura çekilişleri 16 Mart-19 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılacak.
  • TOKİ TUZLA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI 2023 | TOKİ İstanbul Tuzla kura çekimi sonuçları TC kimlik no ile sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

    TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMLERİ NOTER HUZURUNDA GERÇEKLEŞTİRİLİYOR!

    TOKİ resmi internet sitesinden yapılan duyuru sonrasında, İstanbul'da gerçekleştirilecek kura çekimi için tarih belli oldu. TOKİ'den yapılan açıklama şu şekilde;

    TOKİ İstanbul Tuzla için kura çekimi Tuzla Belediyesi'nde; Çatalca kurası Silivri Alibey Spor Salonu'nda; Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçeleri kura çekimi ise Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu'nda noter huzurunda gerçekleşecek.
  • TOKİ TUZLA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI 2023 | TOKİ İstanbul Tuzla kura çekimi sonuçları TC kimlik no ile sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

    TOKİ TUZLA İSTANBUL KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINZ İZLEME EKRANI

    TOKİ kura çekimi canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın resmi YouTube kanalından canlı olarak yayınlandı. Noter huzurunda gerçekleştirilen TOKİ Tuzla kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edildi.

    İSTANBUL TUZLA TOKİ KURASI CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ
  • TOKİ TUZLA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI 2023 | TOKİ İstanbul Tuzla kura çekimi sonuçları TC kimlik no ile sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

    TOKİ TUZLA KURA ÇEKİMİ BUGÜN TAMAMLANIYOR!

    TOKİ İstanbul kura çekimi 16 Mart günü Tuzla ilçesi ile başladı ve 29 Mart 2023 tarihinde sona erecek.
  • TOKİ TUZLA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI 2023 | TOKİ İstanbul Tuzla kura çekimi sonuçları TC kimlik no ile sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

    İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

    Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen kura çekilişi, TOKİ’nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden takip edildi. Kura sonrası ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesine TOKİ'nin resmi adresinden ulaşılabilecek. İstanbul sosyal konut kura çekimi sonuçları canlı yayını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

    İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI
  • TOKİ TUZLA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI 2023 | TOKİ İstanbul Tuzla kura çekimi sonuçları TC kimlik no ile sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

    TOKİ İSTANBUL TUZKA KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

    TOKİ Tuzla kura sonuçları e- Devlet sorgulama ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ile kazanan isim listesi sorgulaması yapılıyor.

     

    TOKİ İSTANBUL KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
  • TOKİ TUZLA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI 2023 | TOKİ İstanbul Tuzla kura çekimi sonuçları TC kimlik no ile sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

    TOKİ İSTANBUL ÇATALCA, SİLİVRİ, ESENLER, BAŞAKŞEHİR, ARNAVUTKÖY KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

    TOKİ tarafından İstanbul için 50 bin sosyal konutun kurası Tuzla, Çatalca, Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde 16 Mart- 19 Nisan tarihleri arasında noter huzurunda çekilecek. İstanbul Avrupa Yakası Arnavutköy-Başakşehir-Esenler 28 bin 340 konut, İstanbul Çatalca İlçesi 540 konut, İstanbul Silivri İlçesi Selimpaşa 200 konut ve İstanbul Tuzla İlçesi 20 bin 920 konut olmak üzere toplamda 50 bin konut sahibine teslim edilecek. TOKİ 2023 İstanbul takvimine göre Çatalca konut kurası 30 Mart 2023 tarihinde çekilecek. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi 'İlk Evim' projesinde kura çekimleri İstanbul ile sona eriyor.
  • TOKİ TUZLA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI 2023 | TOKİ İstanbul Tuzla kura çekimi sonuçları TC kimlik no ile sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

    TOKİ İSTANBUL KURA TAKVİMİ 2023

    16 - 29 Mart 2023 Tuzla 20 bin 920 konut

    30 Mart 2023 Çatalca 540 konut

    30 Mart 2023 Silivri(Selimpaşa) 200 konut

    1 - 19 Nisan 2023 Arnavutköy, Başakşehir, Esenler 28 bin 340 konut

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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