Mali konularda büyük sıkıntı içerisinde bulunan Beşiktaş’a bir darbe de Tolgay Arslan’dan geldi. Türk vatandaşlığının yanında başka bir ülkeyle de bağı bulunan çifte vatandaş gurbetçiler, siyah-beyazlıların başını ağrıttı. Dövizden Türk Lirası’na geçiş konusunda kulüple sıkıntıları bulunan futbolculardan Tolgay Arslan ile Oğuzhan Özyakup da UEFA’ya gönderilen “Borçsuzluk” kağıdına imzasını koymadı. Skorer'in haberine göre; Tolgay, bununla da yetinmeyerek, TFF nezdinde ihtarname gönderdi.

Geçmiş dönem alacaklarının 30 gün içerisinde ödenmesi için noter kanalıyla Türkiye Futbol Federasyonu’na başvuran siyah-beyazlı futbolcuya, bu süre içinde ödeme yapılmadığı taktirde Tolgay bedelsiz serbest kalabilecek. Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı’nın 28. maddesine göre, ödeme alamayan futbolcuların 7 gün içinde fesih hakkının bulunduğu belirtiliyor.

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