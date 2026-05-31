Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Tom Barrack'ın Suriye Özel Temsilciliği görevi sona erdi | Dış Haberler

        Tom Barrack'ın Suriye Özel Temsilciliği görevi sona erdi

        ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Barrack'ın ABDnin Suriye Özel Temsilciliği görevinin sona erdiğini duyurdu. Rubio, Barrack'ın sadece Türkiye Büyükelçisi değil, ABD Başkanı Trump'ın Suriye hükümetiyle stratejik işbirliğini ilerleten biri olduğunu vurguladı ve Irak'taki yeni hükümetle çalışmalarda da hayati bir rol oynamaya devam edeceğinin altını çizdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31 Mayıs 2026 - 11:08 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Barrack'ın Suriye görevi sona erdi

        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın Suriye konusunda "merkezi bir muhatap" ve Irak konusunda da "güvenilir bir isim" olduğunu bildirdi.

        Rubio, sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

        "PAHA BİÇİLEMEZ BİR ROL OYNADI"

        Barrack'ın Suriye Özel Temsilcisi olarak paha biçilmez bir rol oynadığını belirten Rubio, "Bu görevi sona ererken, uzmanlığı, ilişkileri ve 'Önce Amerika' gündemine dair anlayışıyla hem Suriye hem de Irak'ta Trump yönetimi için önde gelen bir rol oynamaya ve büyük ülkemiz adına kazanımlar elde etmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Bir diğer paylaşımında Rubio, “Büyükelçi Tom Barrack, Suriye konusunda merkezi bir muhatap ve Irak konusunda da kilit bir güvenilir isim olmuştur ve olmaya devam etmektedir.” ifadelerine yer verdi.

        Barrack’ın sadece Türkiye Büyükelçisi değil, Başkan Donald Trump’ın Suriye hükümetiyle stratejik işbirliğini ilerleten biri olduğunu da vurgulayan Rubio, Irak'taki yeni hükümetle çalışmalarda da hayati bir rol oynamaya devam edeceğinin altını çizdi.

        Rubio, Barrack’ın Trump ekibinin “vazgeçilmez bir üyesi” olduğuna işaret ederek, “Kendisine tam güvenim vardır ve Dışişleri Bakanlığının tam desteğiyle çalışmaktadır. Bu çalışmaya liderlik etme istekliliğinin devam etmesi Amerikan halkına büyük fayda sağlamaktadır.” değerlendirmesinde bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yozgatta kaybolan 3 yaşındaki kız çocuğu yaylada uyurken bulundu

        YOZGAT (AA) - Yozgatın Çayıralan ilçesinde kayıp ihbarı yapılan 3 yaşındaki kız çocuğu, evine yakın bölgede uyurken bulundu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bariyerlere çarptı! 8 ölü, 33 yaralı...
        Bariyerlere çarptı! 8 ölü, 33 yaralı...
        Barışma görüşmesinde cinayet
        Barışma görüşmesinde cinayet
        Trump İran ile anlaşma taslağında değişiklik istedi mi?
        Trump İran ile anlaşma taslağında değişiklik istedi mi?
        Tahran'da ABD-İsrail protestosu
        Tahran'da ABD-İsrail protestosu
        Leao'dan F.Bahçe ve G.Saray'a müjde!
        Leao'dan F.Bahçe ve G.Saray'a müjde!
        Bayram tatilinde son gün trafiği!
        Bayram tatilinde son gün trafiği!
        Fotomodel Hülya vahşice öldürüldü! Ne kesik başı bulundu ne de katili!
        Fotomodel Hülya vahşice öldürüldü! Ne kesik başı bulundu ne de katili!
        Zamana direnen tarihin hafıza kartı
        Zamana direnen tarihin hafıza kartı
        Sıcaklıklar artıyor! Şiddetli rüzgar uyarısı var!
        Sıcaklıklar artıyor! Şiddetli rüzgar uyarısı var!
        Bodrum ziyareti
        Bodrum ziyareti
        İstanbul'da Kanye West rüzgarı
        İstanbul'da Kanye West rüzgarı
        Avrupa'nın en büyüğü PSG!
        Avrupa'nın en büyüğü PSG!
        Arkadaşlarla tatil neşesi
        Arkadaşlarla tatil neşesi
        PSG şampiyonluğu kutlamaları kaosa döndü
        PSG şampiyonluğu kutlamaları kaosa döndü
        Telif hakkından vazgeçilen icatlar
        Telif hakkından vazgeçilen icatlar
        Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde
        Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde
        "Kurultaydan korkmuyorum ön seçim de istiyorum"
        "Kurultaydan korkmuyorum ön seçim de istiyorum"
        Bu listeye bakmadan Japonya'ya gitmeyin!
        Bu listeye bakmadan Japonya'ya gitmeyin!
        Yılana nişan aldı 5 kişiyi yaraladı
        Yılana nişan aldı 5 kişiyi yaraladı
        Kadın yazarı yeğeni miras için öldürdü!
        Kadın yazarı yeğeni miras için öldürdü!