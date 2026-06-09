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        Haberler Dünyadan Tom Cruise restorana motosiklet kaskıyla girdi

        Tom Cruise restorana motosiklet kaskıyla girdi

        Motosiklet tutkunu olduğu bilinen Tom Cruise, motosikletiyle ulaştığı restorana arka kapıdan girerken, başından kaskını çıkarmadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Haziran 2026 - 09:56 Güncelleme:
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        Restorana arka kapıdan girdi

        Tom Cruise, sinema tarihinin en ikonik motosiklet sahnelerine imza atan ve gerçek hayatında da devasa motosiklet koleksiyonuna sahip bir motosiklet tutkunu olarak biliniyor. Çoğu aksiyon filminde dublör kullanmayı reddederek tehlikeli motosiklet sahnelerini kendisi canlandıran Cruise, izleyicinin yüzünü net görebilmesi amacıyla filmlerindeki kovalamaca sahnelerinde genellikle kask takmamayı tercih ediyor.

        63 yaşındaki Hollywood yıldızı, dün oyuncu ve sunucu James Corden ile bir restoran buluşmasına da motosikletiyle gitti.

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        Cruise, Beverly Hills'teki bir lüks restorana motosikletini garaja park alanına bıraktıktan sonra kısa bir duvardan atlayarak girdi.

        Üzerinde motosiklet montu ve başında kaskıyla görülen Cruise, restoranın arka kapısından içeri girerken kaskını çıkarmadı. Cruise'un tanınmak istemediği düşünüldü.

        Otomobil ve motosiklet ehliyetlerinin yanı sıra pilot lisansı da bulunan Amerikalı oyuncu, sık sık helikopteri de ulaşım aracı olarak kullanıyor. Cruise, özellikle İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunduğu zamanlarda kendi kullandığı helikopterle, gitmek istediği yere ulaşıyor.

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        #Tom Cruise
        #motosiklet
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