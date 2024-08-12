Tom Cruise'un yeni görevi olimpiyat tanıtımı

Modern olimpiyatların 30'uncusu olan Paris 2024 Yaz Olimpiyatları, dün akşam düzenlenen kapanış töreniyle sona erdi.

26 Temmuz'da başlayan Paris 2024 Yaz Olimpiyatları'nda en çok madalya kazanan ilk 3 ülke şöyle; • ABD Altın... 40 Gümüş... 44 Bronz... 42 TOPLAM... 126 • ÇİN Altın... 40 Gümüş... 27 Bronz... 24 TOPLAM... 91 • JAPONYA Altın... 20 Gümüş... 12 Bronz... 13 TOPLAM... 45 Türkiye, 3 gümüş 5 bronz madalyayla sıralamada, madalya kazanan 84 ülke arasında 64'üncü sırada yer aldı. REKLAM • Şevval İlayda Tarhan - Yusuf Dikeç (Atıcılık)... Gümüş Madalya • Hatice Akbaş (Boks)... Gümüş Madalya • Buse Naz Çakıroğlu (Boks)... Gümüş Madalya • Mete Gazoz - Ulaş Berkim Tümer - Abdullah Yıldırmış (Okçuluk)... Bronz Madalya • Buse Tosun Çavuşoğlu (Güreş)... Bronz Madalya • Esra Yıldız Kahraman (Boks)... Bronz Madalya • Taha Akgül (Güreş)... Bronz Madalya • Nafia Kuş (Tekvando)... Bronz Madalya

Hatice Akbaş Türkiye, Los Angeles 1984 Yaz Olimpiyatları'ndan sonra ilk kez bir olimpiyat oyununu altın madalya kazanamadan kapattı. Bir sonraki olimpiyat da Los Angeles'da yapılacak. Dileğimiz, sporcularımızın Los Angeles 2024 Yaz Olimpiyatları'nda başta altın olmak üzere çok sayıda madalya kazanılması.

ABD, Paris 2024 Yaz Olimpiyatları'nın Stade de France'da düzenlenen kapanış töreninin sona ermesiyle birlikte Los Angeles 2028 Yaz Olimpiyatları için harekete geçti. Los Angeles 2028 Yaz Olimpiyatları'nın ilk tanıtım çalışmasını küresel şöhrete sahip oyuncuları Tom Cruise ile gerçekleştirdi.

Tom Cruise, Stade de France'a havadan inerek olimpiyat bayrağını devraldı.

Ardından da; "Bir tören kapandığında bir sonraki başlar" ve Teşekkürler Paris. Şimdi Los Angeles'a gidiyorum" cümleleriyle bir tanıtım videosu yayınlandı.

Söz konusu videoda; Tom Cruise, motosikletinin arkasına bağlı olimpiyat bayrağıyla Eyfel Kulesi ve Zafer Takı'nın önünden geçerek Charles de Gaulle Havalimanı'na ulaşıyor.

Havalimanında, motosikletiyle bir kargo uçağına binen Tom Cruise, Los Angeles semalarına gelindiğinde paraşütle uçaktan atlıyor. O esnada da Los Angeles 2028 Yaz Olimpiyatları'nın logosu ekranlara yansıyor.