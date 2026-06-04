Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Tom Holland kariyerindeki en büyük pişmanlığını açıkladı

        Tom Holland kariyerindeki en büyük pişmanlığını açıkladı

        Tom Holland, çocukluğundaki dans kariyerini geride bırakmaktan duyduğu pişmanlığı dile getirdi. Ancak oyuncu, yakında bu hünerini bir filmde sergileyecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Haziran 2026 - 12:14 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        En büyük pişmanlığını açıkladı

        'Örümcek Adam' serisinin yıldızı Tom Holland, çocukluk yıllarındaki dans kariyerini geride bırakmak zorunda kaldığı için pişmanlığını dile getirdi.

        Hollywood'da oyuncu olarak ünlenmeden yıllar önce, Holland henüz 12 yaşındayken, Londra'da 'Billy Elliot Müzikali'nde dans ediyordu. Sahneye ilk olarak Billy karakterinin en iyi arkadaşı Michael Caffrey rolüyle çıktıktan sonra Holland, başrolü üstlendi.

        Şu anda öncelikle oyunculuğa odaklanmış olsa da Holland, Amy Poehler'ın podcast yayınında, dansı özlediğini söyledi.

        REKLAM

        Holland, çocukken Nifty Feet Dans Okulu'nda dersler aldığını belirterek, "Sanırım kariyerimdeki en büyük pişmanlığım, Billy Elliot Müzikali bittikten sonra dansı bırakmış olmam" dedi.

        Ancak Holland, yakın zamanda efsanevi dansçı Fred Astaire'i canlandırdığı, henüz adı belli olmayan biyografik filmin ilk provası için dansçı köklerine döndü.

        "İşimde en çok sevdiğim şey, bir filmde rol alıp sektörün en iyilerinden inanılmaz beceriler öğrenmek" diyen Holland, "Bunu tekrar yapabilmek, dansa sıfırdan başlamak ve tekrar eski halime dönmek bence çok tatmin edici olacak" diye ekledi.

        Paul King'in yönettiği filmde rol almasıyla ilgili konuşan oyuncu, "Bu filmi çekme fikri beni çok tedirgin ediyordu, çünkü hazırlık açısından çok büyük bir iş olacağını ve büyük bir risk taşıdığını biliyordum. Büyük bir film. Ama prova sonrasında, aklımdaki tüm korkular veya 'Bu filmi çekmeli miyim?' soruları tamamen ortadan kalktı" ifadesini kullandı.

        Tom Holland ve Zendaya 2021'den bu yana birlikte
        Tom Holland ve Zendaya 2021'den bu yana birlikte

        Holland, en son, bu yıl merakla beklenen iki filmde, 'Spider-Man: Brand New Day' ve 'The Odyssey'de rol aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        MHP lideri Bahçeli'den CHP uyarısı: Olaylar sokağa taşmamalı

        MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP'de yaşanan süreçle ilgili olarak Türkgün Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, yaşanan gelişmelerin CHP kurumsallığına yakışmayan bir seviyeden siyasi kültürümüze ve demokrasimize zarar verici bir noktaya doğru ilerlediğini söyledi.

        #Tom Holland
        #sinema
        #dans
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TOKİ'den 20 bin konutluk kampanya
        TOKİ'den 20 bin konutluk kampanya
        Muhittin Böcek'ten yeni ifade
        Muhittin Böcek'ten yeni ifade
        Almanya tarihinde ilk kez!
        Almanya tarihinde ilk kez!
        Anayasa Mahkemesi'nde süresiz nafakaya iptal
        Anayasa Mahkemesi'nde süresiz nafakaya iptal
        Dilan Polat'ın korumasının öldüğü silahlı saldırının görüntüleri çıktı
        Dilan Polat'ın korumasının öldüğü silahlı saldırının görüntüleri çıktı
        Dünya Kupası maçları uykusuz bırakacak!
        Dünya Kupası maçları uykusuz bırakacak!
        Son 9 ayın en düşük dış ticaret açığı
        Son 9 ayın en düşük dış ticaret açığı
        3 işçi akıma kapılıp ölmüştü! Kahreden gerçek ortaya çıktı!
        3 işçi akıma kapılıp ölmüştü! Kahreden gerçek ortaya çıktı!
        Konkordato ilanı öncesi satış
        Konkordato ilanı öncesi satış
        Sanchez'e sürpriz talip!
        Sanchez'e sürpriz talip!
        İl olmaya aday ilçeler listesi!
        İl olmaya aday ilçeler listesi!
        Galatasaray'dan Leao'ya kanca!
        Galatasaray'dan Leao'ya kanca!
        Jackson'dan tarihi başarı
        Jackson'dan tarihi başarı
        6 yıl sonra sahnede
        6 yıl sonra sahnede
        Ünlü isimler akın etti
        Ünlü isimler akın etti
        Kız kardeşini kurtardı, dakikalar sonra kalp krizine yenildi!
        Kız kardeşini kurtardı, dakikalar sonra kalp krizine yenildi!
        Bahçeli'den CHP uyarısı: Olaylar sokağa taşmamalı
        Bahçeli'den CHP uyarısı: Olaylar sokağa taşmamalı
        Odunlu vahşette kahreden ayrıntı ortaya çıktı
        Odunlu vahşette kahreden ayrıntı ortaya çıktı
        Varlık Barışı Resmi Gazete'de
        Varlık Barışı Resmi Gazete'de
        Üretim patlaması yaşandı
        Üretim patlaması yaşandı