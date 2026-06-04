Tom Holland kariyerindeki en büyük pişmanlığını açıkladı

'Örümcek Adam' serisinin yıldızı Tom Holland, çocukluk yıllarındaki dans kariyerini geride bırakmak zorunda kaldığı için pişmanlığını dile getirdi.

Hollywood'da oyuncu olarak ünlenmeden yıllar önce, Holland henüz 12 yaşındayken, Londra'da 'Billy Elliot Müzikali'nde dans ediyordu. Sahneye ilk olarak Billy karakterinin en iyi arkadaşı Michael Caffrey rolüyle çıktıktan sonra Holland, başrolü üstlendi.

Şu anda öncelikle oyunculuğa odaklanmış olsa da Holland, Amy Poehler'ın podcast yayınında, dansı özlediğini söyledi.

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Holland, çocukken Nifty Feet Dans Okulu'nda dersler aldığını belirterek, "Sanırım kariyerimdeki en büyük pişmanlığım, Billy Elliot Müzikali bittikten sonra dansı bırakmış olmam" dedi.

Ancak Holland, yakın zamanda efsanevi dansçı Fred Astaire'i canlandırdığı, henüz adı belli olmayan biyografik filmin ilk provası için dansçı köklerine döndü.

"İşimde en çok sevdiğim şey, bir filmde rol alıp sektörün en iyilerinden inanılmaz beceriler öğrenmek" diyen Holland, "Bunu tekrar yapabilmek, dansa sıfırdan başlamak ve tekrar eski halime dönmek bence çok tatmin edici olacak" diye ekledi.

Paul King'in yönettiği filmde rol almasıyla ilgili konuşan oyuncu, "Bu filmi çekme fikri beni çok tedirgin ediyordu, çünkü hazırlık açısından çok büyük bir iş olacağını ve büyük bir risk taşıdığını biliyordum. Büyük bir film. Ama prova sonrasında, aklımdaki tüm korkular veya 'Bu filmi çekmeli miyim?' soruları tamamen ortadan kalktı" ifadesini kullandı.

Tom Holland ve Zendaya 2021'den bu yana birlikte

Holland, en son, bu yıl merakla beklenen iki filmde, 'Spider-Man: Brand New Day' ve 'The Odyssey'de rol aldı.