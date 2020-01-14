Kasımpaşa, Çekya Ligi ekiplerinden Jablonec’te forma giyen Tomas Brecka'yı kadrosuna kattı. 25 yaşındaki savunma oyuncu ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandı.
Kasımpaşa Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:
"Sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçen Çekya ligi ekiplerinden FK Jablonec'in 25 yaşındaki Çekyalı oyuncusu Tomas Brecka, Kemerburgaz Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini 3.5 yıllığına Kasımpaşa'mıza bağlayan sözleşmeye imza attı."
— KASIMPAŞA (@kasimpasa) January 14, 2020
Tomas Brecka
Doğum tarihi: 12 Mayıs 1994 (25 yaşında)
Boyu: 1,85 m
Uyruk: Çek Cumhuriyeti
Mevki: Defans - Stoper
Ayak: Sol ayak
Oynadığı takımlar: Slovacko, Jablonec
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