Tomislav Mijatovic: Standartlarımızın altında kaldık

THY EuroLeague Play-In maçında İtalya ekibi Virtus Segafredo Bologna'ya 67-64 mağlup olarak elenen Anadolu Efes'in başantrenörü Tomislav Mijatovic, hücumda istedikleri performansı sergileyemediklerini söyledi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Mijatovic, "Hücum performansı olarak standartlarımızın altında kaldık. Herkesi gururlandırmak isterdik. Burada elenmek istemezdik ama basketbolda böyle geceler yaşanabiliyor. Yine de bu ailenin parçası olduğumuz için gurur duymalıyız. Play-in'e kaldığımız için oyuncularımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.