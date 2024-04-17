Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Tomislav Mijatovic: Standartlarımızın altında kaldık - Basketbol Haberleri

        Tomislav Mijatovic: Standartlarımızın altında kaldık

        Anadolu Efes Başantrenörü Tomislav Mijatovic, Virtus Bologna mağlubiyeti sonrasında konuştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 00:54 Güncelleme: 17.04.2024 - 00:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Standartlarımızın altında kaldık"
        ABONE OL
        ABONE OL

        THY EuroLeague Play-In maçında İtalya ekibi Virtus Segafredo Bologna'ya 67-64 mağlup olarak elenen Anadolu Efes'in başantrenörü Tomislav Mijatovic, hücumda istedikleri performansı sergileyemediklerini söyledi.

        Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Mijatovic, "Hücum performansı olarak standartlarımızın altında kaldık. Herkesi gururlandırmak isterdik. Burada elenmek istemezdik ama basketbolda böyle geceler yaşanabiliyor. Yine de bu ailenin parçası olduğumuz için gurur duymalıyız. Play-in'e kaldığımız için oyuncularımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Müsabakaya hücumda iyi başladıklarını ancak bu performansı sürdüremediklerini aktaran Hırvat çalıştırıcı, "Ancak çeşitli faul problemleri yaşadık ve bazı hatalar yaptık. İki takım da çok iyi mücadele etti. Çok üzgünüm. Taraftarlarımızın yaşadığı üzüntü sebebiyle ben iki kat daha üzgünüm. Bu yenilgiden de dersler çıkarıp gelişmeye devam edeceğiz. Hiçbir sonuç oyuncularımdan duyduğum gururu bizden alamaz. Oyuncularım play-in'e kalarak neredeyse imkansızı başardılar." şeklinde konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Özel'e kapımız açık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Özel'e kapımız açık
        Dünya Bankası'ndan Türkiye açıklaması
        Dünya Bankası'ndan Türkiye açıklaması
        Miçotakis'ten Ege'de deniz parkı açıklaması
        Miçotakis'ten Ege'de deniz parkı açıklaması
        Üniversite kampüsünde kavga: 4 yaralı, 10 gözaltı
        Üniversite kampüsünde kavga: 4 yaralı, 10 gözaltı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Kimseyi dava etmiyorum"
        "Kimseyi dava etmiyorum"
        Ali Koç açıkladı: Büyükekşi aday olacak mı?
        Ali Koç açıkladı: Büyükekşi aday olacak mı?
        Ünlü şarkıcı hastaneye kaldırıldı
        Ünlü şarkıcı hastaneye kaldırıldı
        Büyükçekmece'de sürücü göle uçtu!
        Büyükçekmece'de sürücü göle uçtu!
        Karahan enflasyon hedefini anlattı
        Karahan enflasyon hedefini anlattı
        32. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        32. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Kardeşini öldürdü, havalimanında yakalandı
        Kardeşini öldürdü, havalimanında yakalandı
        "İran'ın askeri tesislerini hedef alacağız"
        "İran'ın askeri tesislerini hedef alacağız"
        Paket servise KDV ayarı
        Paket servise KDV ayarı
        İsrail-İran geriliminde son gelişmeler neler?
        İsrail-İran geriliminde son gelişmeler neler?
        Kocaeli Valiliği'nden açıklama... 'Sınırı aşan' 3 polis görevden uzaklaştırıldı!
        Kocaeli Valiliği'nden açıklama... 'Sınırı aşan' 3 polis görevden uzaklaştırıldı!
        Johnny Depp kale alıyor
        Johnny Depp kale alıyor
        Nadir görülen 'Doğu Cılıbıtı' böyle görüntülendi
        Nadir görülen 'Doğu Cılıbıtı' böyle görüntülendi
        Kirayı elden ödeyen kiracı hem evinden oldu hem borçlu çıktı
        Kirayı elden ödeyen kiracı hem evinden oldu hem borçlu çıktı
        Mevsimsel alerjisi olanların uzak durması gereken 10 durum!
        Mevsimsel alerjisi olanların uzak durması gereken 10 durum!