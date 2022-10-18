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Tomris filmi başrol oyuncuları kimler ve konusu nedir?

Dünya'nın ilk kadın hükümdarı olarak bilinen Tomris Hatun'u konu alan Tomris filmi, 18 Ekim akşamı TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşacak. 2019 yılında vizyona giren filmin yönetmen koltuğunda Akan Sataev otururken, senaryosunu Aliya Nazarbayeva, Timur Zhaksylykov kaleme almaktadır. Tomris filmi hakkında merak edilenleri sizler için derledik. İşte ayrıntılar...

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  • Tomris filmi başrol oyuncuları kimler ve konusu ne? The Legend of Tomiris filmi ne zaman vizyona girdi?

    Vizyona girdiği 2019 yılında küresel çapta adından söz ettiren Tomris filmi beyaz perdenin ardından TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Almira Tursyn, Aizhan Lighg gibi isimlerin bulunduğu film,  Türk Tomris Hatun ve Pers kralı Büyük Kiros hakkındaki hikâyeyi konu almaktadır. Peki Tomris filmi başrol oyuncuları kimler ve konusu nedir? The Legend of Tomiris filmi ne zaman vizyona girdi? İşte merak edilen soruların yanıtı...

     
  • Tomris filmi başrol oyuncuları kimler ve konusu ne? The Legend of Tomiris filmi ne zaman vizyona girdi?

    TOMRİS FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

    Almira Tursyn - Tomris, Massagetlerin kadın hükümdarı

    Aizhan Lighg - Sardana, Tomris'in yardımcısı

    Gassan Mesud - Kiros, Fars şahı

    Berik Aitzhanov - Kurtun

    Adil Akhmetov - Argun Beg, Tomris'in eşi

    Erkebulan Dayirov - Kharasp

    Azamat Satibaldi - Kavaz

     

    TOMRİS FİLMİ KONUSU

    M.Ö. 6. yüzyılda yaşayan Türk tarihinin en büyük kadın savaşçısı ve hükümdarı, İskit Türklerinin Başbuğu Tomris Hatun'un hayatı ve mücadeleleri anlatılıyor.

     

    TOMRİS FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

     

    Bir dönem filmi olarak vizyona giren Tomris'in sahneler Kazakistan'ın farklı yerlerinde çekildi.

     

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