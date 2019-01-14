Deloitte Türkiye, '2018 Yılı Birleşme ve Satın Almalar Raporu'nu yayınladı. Türkiye’de birleşme ve satın almaların genel görünümünü ortaya koyan rapora göre, 'Türkiye Birleşme ve Satın Alma' pazarı önceki iki yıla göre daha iyi bir performans gösterdi.

Araştırmada, 2018’de toplam 12 milyar dolar tutarında 256 adet işlem gerçekleştiği bilgisine yer verildi. Bu dönemde, işlem sayısının 2017’e göre yüzde 13 oranında azaldığı, toplam işlem hacminin ise yüzde 17 oranında artış gösterdiği bildirildi. 2018’de stratejik yatırımcıların ve az sayıdaki büyük ölçekli işlemin öne çıktığının belirtildiği raporda, toplam yıllık işlem hacminin yüzde 63’ünü yıl içindeki en büyük on işlemin oluşturduğu bildirildi.

'STRATEJİK SATIN ALMALAR DEVAM EDER'

Deloitte Türkiye Ortağı ve Finansal Danışmanlık Lideri Başak Vardar rapora ilişkin olarak, "Yatırımcı iştahını azaltan ve satın alma süreçlerini sekteye uğratan değişken makroekonomik koşullar, geçtiğimiz yıl Türkiye’de birleşme ve satın alma pazarını oldukça zorladı. Bununla birlikte, yabancı stratejik yatırımcılar uzun vadeli bakış açılarıyla öne çıkarak, nokta atışı yatırımlar yaptılar" diye konuştu.

Önümüzdeki döneme ilişkin görüşlerini de paylaşan Vardar, "Global ekonomik yavaşlama beklentisi, ticaret ortamındaki belirsizlik, Türk şirketlerinin yüksek borçluluk seviyesi ve mevcut makroekonomik ortam ihtiyatlı bir yaklaşıma yol açsa da, yatırımcıların stratejik bir perspektif ile Türkiye’de satın almalar yapmaya devam edeceğine inanıyoruz. Teknoloji, finansal hizmetler, altyapı, gayrimenkul ve enerji sektörlerinde bazı büyük ölçekli işlemlerin gerçekleşmesini bekliyoruz. Üretim, enerji, kimya ve yiyecek ve içecek sektörleri de hareketli olacaktır" ifadesini kullandı.

İŞLEMLERİN YÜZDE 63'Ü YABANCILARDAN

Deloitte Türkiye araştırmasına göre, geçtiğimiz yıl yabancı yatırımcılar 74 adet işlem ile 7.6 milyar dolara tekabül eden işleme imza atarken, Türk yatırımcıların işlem hacmi 182 adet işlem ile yaklaşık 4.4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde, yabancı ve Türk yatırımcıların toplam yıllık işlem hacmine katkısı da sırasıyla yüzde 63 ve yüzde 37 olurken, buna karşılık işlem sayısına olan katkıları ise sırasıyla yüzde 29 ve yüzde 71 olarak gerçekleşti.

Yabancı yatırımcıların toplam işlem sayısı bir önceki yıla göre sabit kalırken, 10 yıllık ortalamanın yüzde 20 altında gerçekleşti. Öte yandan, yabancı yatırımcıların toplam işlem hacmi üst üste iki yıl boyunca artış göstererek 2015'ten bu yana toplam yıllık işlem hacmine en yüksek katkıyı sağladı.

Raporda, yabancı yatırımcılar tarafından yapılan toplam yatırımın yüzde 66'sını oluşturan, kapanış ve onay süreci devam eden Denizbank, U.N. Ro-Ro ve Oyak Çimento gibi büyük ölçekli işlemlerin, yabancı yatırımcıların yıllık işlem hacmini 2018'de yüzde 38 oranında artırdığı kaydedildi. Bu dönemde Türk yatırımcıların da inorganik büyümeden çok kendi portföylerine odaklandığı vurgulandı. Türk yatırımcıların yıllık işlem hacminin ise bir önceki yıla oranla oldukça benzer kaldığı ve işlem sayısının da yüzde 19 oranında azaldığı bildirildi.

EN ÇOK İŞLEME AVRUPALILAR İMZA ATTI

Araştırmada, 2015 yılındaki 62 işlemden 2018 yılında 36’ya gerileyen Avrupalı yatırımcıların, toplam yabancı yatırımcı işlem sayısının yüzde 49'unu oluşturduğuna yer verildi.

Kuzey Amerikalı yatırımcıların 16 işlem, Asya Pasifik ve Körfez menşeili yatırımcıların ise sırasıyla 13 ve 9 işlem yılı kapadığı bildirildi. İşlem değeri bakımından ise, BAE, Danimarka ve Tayvan menşeili yatırımcıların öne çıktığı, işlem sayısında da, ABD, Almanya, İtalya, İngiltere, Fransa ve İsveç menşeili yatırımcıların ilk sıralarda geldiğinin altı çizildi.

FİNANSAL YATIRIMCININ İŞLEM HACMİ YÜZDE 62 DÜŞTÜ

Deloitte'in '2018 Yılı Birleşme ve Satın Almalar Raporu'nda, finansal yatırımcıların yaklaşık 1 milyar dolarlık işlem hacmi ve 105 adet işlem ile yıllık işlem hacmi ve işlem sayısı bakımından önceki yıla göre sırasıyla yüzde 62 ve yüzde 28 düşüş gösterdiği belirtildi.

Girişim sermayesi ve melek yatırımcıların gerçekleştirdiği erken aşama yatırımlarının genel finansal yatırımcı işlem sayısını yukarı çektiğinin vurgulandığı raporda, bu yatırımcıların 82 adet işlem ile yıllık toplam işlem adedinin yüzde 32’sini oluşturduğu açıklandı.

Araştırmada, Mavi (Turkven’in çıkışı) ve Logo (Mediterra’nın çıkışı) gibi halka arzlara ek olarak, U.N. Ro-Ro (Actera ve Esas Holding'in çıkışı),Aksa Enerji (Goldman Sachs'ın çıkışı) ve Gram Games (Hummingbird Ventures'ın çıkışı) gibi satış işlemlerinin, açıklanan değerlere göre yılın ilk on işlemi arasında yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

Finansal yatırımcılar tarafından gerçekleştirilen en büyük işlemin ise, 200 milyon dolar tutarındaki D.ream International'ın bir kısım hisselerinin Temasek Hodings ve Metric Capital Partners tarafından satın alınması olduğu belirtildi.

DENİZBANK'IN SATIŞI TEK BAŞINA YÜZDE 27'Yİ TEMSİL EDİYOR

En büyük on işlemin toplam işlem hacmine katkısının yüzde 63 ile 2012'den bu yana en yüksek seviyesinde olduğunun belirtildiği raporda, en büyük on işlemin ortalama büyüklüğünün ise yaklaşık 752 milyon dolar ile 2017 yılı ortalaması olan 510 milyon doların üzerinde gerçekleştiği bilgisi verildi.

Kapanış ve onay süreci devam eden Denizbank'ın Emirates NBD Bank tarafından satın alınmasının, tek başına yıllık işlem hacminin yüzde 27'sını temsil eden en büyük işlem olduğu vurgulanırken, DFDS’in U.N. Ro-Ro yatırımı, Taiwan Cement Corporation’ın Oyak Çimento yatırımı, Zynga’nın Gram Games yatırımı ve Temasek Holding ve Metric Capital Partners’ın D.ream International yatırımının da yabancı yatırımcıların imza attığı yılın diğer öne çıkan işlemlerinden olduğu kaydedildi.

Doğan Medya Grubu'nun Demirören Holding tarafından 929 milyon dolar karşılığında satın alınması ise, Türk Yatırımcıların gerçekleştirdiği en büyük işlemin olarak rapora yansıdı.

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİLER YÜZDE 34 ARTTI

Toplam işlem sayısında küçük ve orta ölçekli işlemlerin ortalama işlem değeri geçen yıla göre yüzde 34 oranında artış göstererek 47 milyon dolara yükseldi. En büyük on işlem hariç tutulduğunda ise, geri kalan işlemlerdeki ortalama işlem büyüklüğünün 18 milyon dolar olduğu bildirildi.

İşlem değeri 50 milyon doların altında olan 221 adet işlemin, toplam işlem sayısının yüzde 86'sına denk gelirken, toplam işlem hacminin ise yüzde 12'sini temsil ettiği raporda görülüyor. Buna karşılık, işlem değeri 250 milyon dolardan yüksek olan ve toplam işlem sayısının yüzde 4'ünü oluşturan işlemlerim ise toplam işlem değerinin yüzde 63'üne denk geldiği anlaşılıyor. Ayrıca, toplam işlem adedinin yüzde 32’si olan küçük ölçekli girişim sermayesi ve melek yatırımcı işlemlerinin ortalama büyüklüğü ise rapora göre 600 bin dolar tutarında gerçekleşti.

ERKEN DÖNEM YATIRIMCISI TEKNOLOJİYİ TERCİH ETTİ

Daha önceki yıllarda olduğu gibi, internet, mobil hizmetler ve teknoloji işlemlerinin erken dönem finansal yatırımcıların ilgisi sebebiyle listenin başında yer aldığının belirtildiği raporda, bu sektörlerdeki işlem sayısının, toplam yıllık işlem sayısına yüzde 37 oranında katkıda bulunduğu kaydedildi.

İşlem hacmine katkı yapan ana sektörlerin ise finansal hizmetler, üretim, altyapı, lojistik ve taşımacılık, medya ve yiyecek ve içecek sektörleri olduğu bildirildi. İşlem sayısındaki üst sıralara kıyasla işlem değerine göre sıralamalarda altta kalan, teknoloji, internet ve mobil hizmetlerin, startup’ların etkisiyle toplam yıllık işlem hacminin yüzde 3'ünü oluşturduğu belirtildi.

ÖZELLEŞTİRMELERİN YÜZDE 79'U ŞEKER FABRİKALARI

Toplam yıllık işlem hacminin yüzde 8'ini oluşturan özelleştirmeler yaklaşık 1 milyar dolar ve 18 adet işlemle yılı kapattı. Raporda, toplam özelleştirme hacminin yüzde 79'unu 9 şeker fabrikası ihalesinin oluşturduğu bildirildi. Şeker fabrikalarına ek olarak, geçtiğimiz bazı hidroelektrik santralleri, Yeniköy-Yatağan maden ruhsatı, Tekirdağ Limanı ve Foça Tatil Köyü’nü içeren ihaleler gerçekleştiğinin vurgulandığı araştırmada, Türk grupların 2018'de özelleştirme ihalelerinde hakim durumda olduğu bildirildi.

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