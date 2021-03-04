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HaberlerSigortaBireysel EmeklilikToplu bikirimler BES'e gelmeye başladı
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Toplu birikimler BES'e gelmeye başladı

BloombergHT'de yayımlanan Varlık Yönetimi programını katılan Garanti BBVA Emeklilik Genel Müdürü Burak Ali Göçer, sisteme olan güven nedeniyle vatandaşın birikimlerini toplu olarak BES fonlarına yatırdığını sistemin artık hem birikim hem yatırım aracı haline geldiğini söyledi. Başta 18 yaş altı gençlerin sisteme katılmasını sağlamak olmak üzere BES ile ilgili düzenleme çalışmalarına değinen Göçer, "BES'i hayat boyu bir ürün şeklinde pozisyonlayıp bütün hayat döngüsüne özel bir takım önerileri barındıracağını anlıyoruz" şeklinde konuştu. 

Toplu bikirimler BES'e gelmeye başladı
HABERTURK.COM

Bu senenin en önemli beklentilerinden birisinin 18 yaş altı gençlerin Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) katılmasının önünün açılması olduğunu söyleyen Garanti BBVA Emeklilik Genel Müdürü Burak Ali Göçer, BES sisteminde ne kadar kalındığının yanı sıra kadar yatırım yapıldığı ve üçüncü olarak ne kadar getiri sağladığının önem arz ettiğini ifade ederek "Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (SEDDK) açıklamalarından da anladığımız BES'i hakikaten hayat boyu bir ürün şeklinde pozisyonlayıp bütün hayat döngüsüne özel bir takım önerileri barındıracağını anlıyoruz. O yüzden gençlerin bu sisteme girmesi bizim için de önemli" şeklinde konuştu.

BİRİKİMLER BES'E KAYDI

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) şirketlerinin 2020'nin ilk iki ayına başladıklarını ifade eden Göçer, daha sonra pandemi ile yüzyüze geldiğimizi ifade ederek, "Martın ortasından itibaren önemli satış kanallarımız kapanmaya başladı. Onun için bütün ürünlerimizdeki satışlarımız yavaşladı. Haziran ayından sonra piyasalar açılmaya başlayınca bizlerin de işleri toparlandı ve eylülden sonrası çok iyi geçti. Bu yıla geçen yıla kadar olmasa da oldukça iyi başladık. Tasarruf eğilimi bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de arttı. Tabii bu Türkiye'nin en sağlam en iyi çalışan tasarruf altyapısı için ciddi bir fırsat oldu. İnsanlar birikimlerini buraya doğru kaydırdılar her şeyden önemlisi burada birikmiş paralarını çekmediler. O dönemde tüketici kredileri cazip olanaklar sunuyordu, vatandaşlar kredi kullanmayı tercih ettiler. İkinci olarak getirilerin çok çok iyi olması da insanların birikimlerini bu sistemde tutmasını sağladı" diye konuştu.

BES'te küçük küçük biriken tutarların ciddi boyutlara geldiğini anlatan Göçer, böylece BES'in hem birikim hem de yatırım platformu haline dönüştüğünü dile getirerek, "Geçen sene biriktirmekten öte toplu paraların sisteme girdiğini gördük. Bu bizi memnun etti. Sistemdeki varlıkların iyi yönetildiği algısını gördük. Özellikle bu tip girişler nedeniyle gönüllü BES tarafında müşteri adedi çok artmasa bile fondaki büyüme çok etkili oldu" dedi.

HEM BİRİKİM HEM YATIRIM SİSTEMİ OLDU

2020 yılında alınan üstü üste kararlar nedeniyle BES fonlarında müşterilerin fon dağılımını iyi düzenlediklerini ifade ederek, fon dağılım değişikliğinde yüzde 60-70 artış sağlandığını bunun getirilere de yansıdığını kaydetti. BES'te yapay zeka kullanımının arttığının altını çizen Göçer, şunları söyledi: "Garanti Emeklilik 'in Fon Koçu gibi yapay zeka platformlarında portföy şirketlerinin de yardımı ile çok profesyonel bir yapı oluştu. Getiriler de çok iyi oldu. Geçen yıl altın fonu yüzde 60, eurobond yüzde 40, hisse fonu da yılın sonuna doğru çok iyi getiriler sundu. Bunları sıradan yatırımcı takip edemeyebilir. Ancak yapay zeka fonları yardımı ile gerekli değişimleri yapanlar hala kazanmaya devam ediyorlar. "

Müşterileriyle sürekli iletişim halinde olduklarını açıklayan Göçer, "Bu iletişim sonucunda fon değişiklikleri yapılıyor. Onlar aramasa bile biz arıyoruz. Beklentiler değiştiği zaman mutlaka uzmanlarımız müşterilerimizle birlikte en iyi kararı vermeye çalışıyor" dedi.

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