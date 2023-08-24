Haberler Gündem Toprak Mahsulleri Ofisi mısır alım fiyatını açıkladı! 2023 TMO mısır alım fiyatı ne kadar, kaç TL oldu ve 1 ton mısır kaç TL?

Toprak Mahsulleri Ofisi mısır alım fiyatları açıklandı! İşte 2023 TMO mısır fiyatları Toprak Mahsulleri Ofisi'nden mısır alım fiyatına ilişkin son dakika açıklaması geldi. TMO ton başına mısır alım fiyatını duyurdu. Geçtiğimiz yıl mısır alım fiyatı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ton başına 5 bin 700 lira olarak açıklanmıştı. İşte 2023 mısır fiyatlarında son durum... Habertürk Giriş: 24.08.2023 - 07:18 Güncelleme: 24.08.2023 - 07:18 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, 2023 sezonu mısır alım fiyatlarını açıkladı. Ağustosun ilk haftasında Adana ve Hatay'da lokal olarak başlayan mısır hasadı ülke genelinde bugün itibarıyla yaklaşık yüzde 8 seviyelerine ulaştı. 2023 yılı mısır üretiminin, 8,5 milyon ton olacağı tahmin edilirken "Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilerden, belgelerindeki üretim miktarının tamamı satın alınacaktır." ifadeleri kullanıldı. İşte 2023 Toprak Mahsulleri Ofisi mısır alım fiyatı...

2 Şurada Paylaş!







TMO'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI TMO'nun sosyal medya platformundan, mısır alımlarının başlamasına ilişkin paylaşım yapıldı. Mısır hasadının, ağustosun ilk haftasında Adana ve Hatay'da lokal olarak başladığı ve ülke genelinde de bugün itibarıyla yaklaşık yüzde 8 seviyelerine ulaştığı belirtilen açıklamada, hasat başlangıcından bugüne kadar piyasaların yakından izlendiği ve piyasaların seyrine göre TMO politikalarının oluşturulduğu ifade edildi.