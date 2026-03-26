        Toprak Razgatlıoğlu ABD'de piste çıkıyor! - Motor Sporları Haberleri

        Toprak Razgatlıoğlu ABD'de piste çıkıyor!

        Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de sezonun üçüncü yarışı için ABD'de sahne alıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2026 - 12:54 Güncelleme:
        Toprak Razgatlıoğlu ABD'de piste çıkıyor!

        Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de sezonun üçüncü yarışında ABD'de piste çıkacak.

        Teksas'ta bulunan 5,5 kilometrelik Amerika Pisti'nde 19 tur üzerinden gerçekleşecek yarışın sıralama turları 28 Mart Cumartesi günü TSİ 18.50'de, sprint mücadelesi TSİ 23.00'te başlayacak. Yarış ise 29 Mart Pazar günü TSİ 23.00'te koşulacak.

        Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, sezonun ilk iki etabı Tayland ve Brezilya'da yarışları 17. sırada tamamlamıştı.

        Prima Pramac Yamaha ile MotoGP'de ilk sezonunu geçiren milli sporcu, Dünya Superbike'ta 3 kez şampiyonluğa ulaşmıştı.

        MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

        1. Marco Bezzecchi (İtalya): 56 puan

        2. Jorge Martin (İspanya): 45

        3. Pedro Acosta (İspanya): 42

        4. Fabio Di Giannantonio (İtalya): 37

        5. Marc Marquez (İspanya): 34

        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Ulaştırma Bakanı'ndan Karadeniz'de gemideki patlamaya ilişkin açıklama!
        Ulaştırma Bakanı'ndan Karadeniz'de gemideki patlamaya ilişkin açıklama!
        İsrail basını: Tel Aviv ateşkes ihtimalinden endişeli
        İsrail basını: Tel Aviv ateşkes ihtimalinden endişeli
        ABD ve Avrupalı akademisyenlerden 'İran' bildirisi: Savaşı durdurun!
        ABD ve Avrupalı akademisyenlerden 'İran' bildirisi: Savaşı durdurun!
        Savaş girdi maliyetlerini etkiledi
        Savaş girdi maliyetlerini etkiledi
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi
        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi
        Futbolcu cinayetinde en kritik tanığın ifadesi ortaya çıktı!
        Futbolcu cinayetinde en kritik tanığın ifadesi ortaya çıktı!
        Milli Takım'ın play-off serüveni...
        Milli Takım'ın play-off serüveni...
        "Siyah şapkalı hacker" yakalandı
        "Siyah şapkalı hacker" yakalandı
        "Çok para kazanmıyoruz"
        "Çok para kazanmıyoruz"
        Yaşlanmanın aniden hızlandığı yaş hangisi?
        Yaşlanmanın aniden hızlandığı yaş hangisi?
        Milli Takım'ın konuğu Romanya!
        Milli Takım'ın konuğu Romanya!
        Türkiye uydu interneti için masada
        Türkiye uydu interneti için masada
        Bernardo Silva harekatı!
        Bernardo Silva harekatı!
        Baharda sıcaklık nasıl olacak? Meteoroloji'den iyi haber!
        Baharda sıcaklık nasıl olacak? Meteoroloji'den iyi haber!
        'Evlilik' sinyali
        'Evlilik' sinyali
        Altın için petrole bakın
        Altın için petrole bakın
        İyiden iyiye koptu
        İyiden iyiye koptu