Toprak Razgatlıoğlu sprint yarışını tamamlayamadı!

Bugün ne oldu? 27 Mart 2026'nın haberleri: Hürmüz Boğazı kapatıldı, Beyaz Saray'dan gizemli mesajlar, Uşak Belediye Başkanı gözaltında, tapuda avukat zorunluluğu

HÜRMÜZ BOĞAZI KAPATILDIDünyanın gözü Hürmüz Boğazı'nda. İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını duyurdu. "Buradan geçen her gemi sert önlemlerle karşılaşacak" deniliyor açıklamada. Küresel enerji ticaretinin yüzde 20'sinin geçtiği en stratejik deniz geçitlerinden birisi. 25 ve 26 Mart'ta 7 ticari gemi geçiş yaptı ve şimdi tamamen kapatıldı. BEYAZ SARAY'DAN GİZEMLİ MESAJLARDünden bu yana Beyaz Saray'ın X hesabından yapılan gizemli paylaşımlar dikkat çekiyor. İlk önce 4 saniyelik belli belirsiz ABD bayrağının göründüğü bir video paylaşıldı, şuan gördüğünüz... Ardından da Trump, Rubio ve JD Vance'e ait fotoğraflar yoğun bir şekilde bulanık ve pikselleştirilmiş şekilde yayınlandı. Görseller için tabii çeşitli iddialar ortaya atıldı. Bazı kullanıcılar, görüntülerdeki kırmızı alanları bir fırlatma kontrol düğmesi olarak yorumlayarak, Trump'ın "nükleer kırmızı düğmeye" elini koyduğunu ima ettiğini öne sürdü. Bu arada ABD, İran'ın enerji altyapısına yönelik saldırıları geçici olarak durdurduğunu açıkladı ve diplomatik görüşmeler de sürüyor. ALİ HAMANEY'İN SON KAYDIBir görüntü paylaşımı da İran devlet medyasından geldi. ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırılarda öldürülen İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney'in son görüntüsü "ofis kamerasının son kaydı" ifadeleriyle paylaşıldı. UŞAK BELEDİYE BAŞKANI GÖZALTINDATürkiye'de ne oldu? Bakalım... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Rüşvet", "İrtikap" ve "İhaleye Fesat Karıştırma" suçlarından başlatılan soruşturmada Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın aralarında olduğu 11 kişi gözaltına alındı. Marmaris'te de imar ve ruhsat işlerinde usulsüzlük iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 13 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan göre 26 Mart 2026'da İmar Müdürlüğü personeli T.D., 4 bin dolar rüşvet alırken suçüstü yakalandı.HANDE ERÇEL İFADE VERDİÜnlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Hande Erçel İstanbul'a dönerek savcılığa ifade vermek için adliyeye geldi. Erçel, uyuşturucu testi vermek için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.CİNAYETİN AYAK SESLERİİstanbul'da futbolcu Kubilay Kundakçı'nın hayatını kaybettiği saldırının yankıları sürüyor. Hatırlayacaksınız cinayet ile ilgili silahı kullanan Alattin Kadayıfçıoğlu, sevgilisi şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ve saldırganı sakladığı iddia edilen türkücü İzzet Yıldızhan dahil 7 kişi tutuklanmıştı. Aleyna'nın 9 ay önce katıldığı bir YouTube yayınında, "Eski sevgilim rahatsız ederse ne yapmalıyım?" şeklindeki bir soruya, "Yeni sevgilime söylerim. Eski erkek arkadaşım takıntılıysa bilmesi lazım, yoksa olay çıkarır" ifadelerini kullandığı görüldü.TAPUDA AVUKAT ZORUNLULUĞUAdalet Bakanı Akın Gürlek, tapu işlemlerinde 30 milyon lira üstü işlemlerde iki taraf için avukat zorunluluğu getirileceğini açıkladı. Düzenleme 12. Yargı Paketinde yer alacak. Gürlek açıklamasında "Özellikle avukatlarımızın maddi anlamda onların hissedebileceği, onlara da fayda sağlayabilecek düzenlemeler yapmak istiyoruz" dedi.