        Haberler Ekonomi Emlak Topraktan Rezidans konsepti ilk kez hayata geçiyor - Emlak Haberleri

        Topraktan Rezidans konsepti ilk kez hayata geçiyor

        Fuzul Topraktan, Başakşehir'de geliştirdiği yeni projeyle rezidans konseptini "topraktan" modeliyle ilk kez uygulamaya aldı. Şirket, Başakşehir 3 projesinin bir bölümünü rezidans yapısına dönüştürerek Fuzul Residence Başakşehir'i hayata geçirdi

        Giriş: 12.12.2025 - 10:52 Güncelleme: 12.12.2025 - 10:52
        Topraktan Rezidans konsepti hayata geçiyor
        Fuzul Topraktan, Başakşehir’de geliştirdiği yeni projeyle rezidans konseptini “topraktan” modeliyle ilk kez uygulamaya aldı. Üç bloktan ve 285 daireden oluşan projede 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri yer alıyor.

        Fuzul Topraktan Genel Müdürü Aydın Özkan, proje kapsamında yaptığı değerlendirmede, şehir yaşamının değişen ihtiyaçlarına yanıt veren bir dönüşüm gerçekleştirdiklerini belirterek, “Başakşehir 3 projemizin bir bölümünü rezidans konseptine uyarladık. Bu dönüşüm hem mimari yapıyı hem de kullanım deneyimini güçlendirdi. Rezidans modeline olan ilgi kısa sürede yüksek seviyelere ulaştı. 13–14 Aralık tarihlerinde gerçekleştireceğimiz lansman için 7 binin üzerinde başvuru aldık” dedi.

        Özkan, rezidans hizmetlerini daha ulaşılabilir hale getirmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, bu yaklaşımın hem bölgeye hem de kullanıcıya ekonomik ve işlevsel katkı sağladığını ifade etti.

        Başakşehir’in İstanbul’da konut talebinin istikrarlı şekilde arttığı bölgeler arasında yer aldığına dikkat çeken Özkan, rezidans konseptinin projeye yatırım açısından da ek değer kattığını söyledi. Daha önce geliştirilen Başakşehir 1 ve Başakşehir 2 projelerinde sırasıyla yüzde 155 ve yüzde 135 oranında değer artışı sağlandığını hatırlatan Özkan, yeni projede de yüksek kira getirisi ve düzenli talep avantajı sunduklarını dile getirdi.

