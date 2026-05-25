Torino: 2 - Juventus: 2 | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 38. ve son haftasında Juventus, deplasmanda Torino'yla 2-2 berabere kaldı. Derbide Dusan Vlahovic'in golleriyle 2-0 öne geçmesine rağmen 64'te Cesare Casadei ile 84. dakikada Che Adams'ın gollerine çare bulamayan Juventus, sezonu 69 puanla 6. sırada bitirdi ve 4. sırayı 71 puanlı Como'ya kaptırarak Şampiyonlar Ligi'ne gitme fırsatını kaçırdı. Siyah Beyazlılar, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek. Emirhan İlkhan'ın formasını giydiği Torino ise sezonu 45 puanla 13. sırada tamamladı.
KENAN SÜRE ALAMADI, EMİRHAN 63. DAKİKADA DAHİL OLDU
Juventus forması giyen milli yıldızımız Kenan Yıldız, maçı yedek kulübesinde tamamladı. Torino forması giyen ümit milli yıldızımız Emirhan İlkhan ise maça ilk 11'de başladı ve 63 dakika sahada kaldı.
JUVENTUS DEVLER LİGİ'NE GİDEMEDİ
