        Haberler Spor Futbol İtalya Torino: 2 - Juventus: 2 | MAÇ SONUCU

        Torino: 2 - Juventus: 2 | MAÇ SONUCU

        İtalya Serie A'nın 38. ve son haftasında Juventus, deplasmanda Torino'yla 2-2 berabere kaldı. Derbide Dusan Vlahovic'in golleriyle 2-0 öne geçmesine rağmen 64'te Cesare Casadei ile 84. dakikada Che Adams'ın gollerine çare bulamayan Juventus, sezonu 69 puanla 6. sırada bitirdi ve 4. sırayı 71 puanlı Como'ya kaptırarak Şampiyonlar Ligi'ne gitme fırsatını kaçırdı. Siyah Beyazlılar, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek. Emirhan İlkhan'ın formasını giydiği Torino ise sezonu 45 puanla 13. sırada tamamladı.

        Giriş: 25 Mayıs 2026 - 01:14
        Juventus, Devler Ligi biletini alamadı!

        İtalya Serie A'nın 38. ve son haftasında Juventus, derbide Torino'ya konuk oldu. Torino Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabaka 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

        Juventus, 24 ve 54. dakikalarda Dusan Vlahovic'in golleriyle skoru 2-0'a getirdi.

        Torino, 60. dakikada Cesare Casadei'nin golüyle 2-1'i buldu. Ev sahibi Torino, 84. dakikada Che Adams'ın golüyle maçtan 2-2 eşitlikle ayrıldı.

        KENAN SÜRE ALAMADI, EMİRHAN 63. DAKİKADA DAHİL OLDU

        Juventus forması giyen milli yıldızımız Kenan Yıldız, maçı yedek kulübesinde tamamladı. Torino forması giyen ümit milli yıldızımız Emirhan İlkhan ise maça ilk 11'de başladı ve 63 dakika sahada kaldı.

        JUVENTUS DEVLER LİGİ'NE GİDEMEDİ

        Bu sonucun ardından ligi 69. puanla 6. sırada tamamlayan ve 4. sırayı 71 puanlı Como'ya kaptırarak Devler Ligi'ne gitme hakkını kaybeden Juventus, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek. Torino ise ligi 45 puanla 13. sırada ligi noktaladı.

