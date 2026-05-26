Torino, Emirhan İlkhan'ın sözleşmesini uzattı
İtalyan ekibi Torino, milli futbolcu Emirhan İlkhan'ın sözleşmesindeki uzatma opsiyonunu kullarak oyuncuyla 30 Haziran 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı.
Giriş: 26 Mayıs 2026 - 20:36 Güncelleme:
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Torino, Emirhan İlkhan'ın sözleşmesindeki uzatma opsiyonunu kullandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesinin 2027 yazına kadar uzatıldığı kaydedildi.
Emirhan İlkhan, 2025-26 sezonunda Torino formasıyla tüm kulvarlarda 22 maça çıktı ve 2 gol attı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ