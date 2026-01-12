Toronto Raptors: 116 - Philadelphia 76ers: 115 | MAÇ SONUCU

Milli basketbolcu Adem Bona'nın formasını giydiği Philadelphia 76ers, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) konuk olduğu Toronto Raptors'a 116-115 yenildi.

Uzatmaya giden maçta mağlup olan 76ers'ta forma giyen milli oyuncu Adem Bona, 9 sayı, 5 ribaunt, 2 blok ile oynadı. 76ers'ta Tyrese Maxey, 38 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu.

Raptors'ta maçı 31 sayı, 7 ribaunt ve 8 asistle tamamlayan Scottie Barnes, uzatma süresinin bitimine 0.8 saniye kala attığı serbest atışla takımını galibiyete taşıdı ve karşılaşmanın skorunu belirledi.