Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Torreira'nın talipleri artıyor: İşte istenen bonservis bedeli!

Galatasaray'da sergilediği performansla elde edilen şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Lucas Torreira'ya transfer teklifleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Lazio, Uruguaylı futbolcuyu gündemine aldı. Galatasaray yönetimi ise Torreira için istediği bonservisi belirledi. İşte detaylar...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Torreira'nın talipleri artıyor: İşte istenen bonservis bedeli!

    Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira, geçtiğimiz sezon sergilediği performansla sarı-kırmızılıların şampiyonluğunda büyük rol oynadı.
  • Torreira'nın talipleri artıyor: İşte istenen bonservis bedeli!

    Daha önce Milan'ın girişimlerde bulunduğu Lucas Torreira için bu kez de Lazio devreye girdi.
  • Torreira'nın talipleri artıyor: İşte istenen bonservis bedeli!

    27 yaşındaki oyuncunun menajeri, önümüzdeki günlerde İtalyan ekibiyle bir görüşme yapacağını açıkladı.
  • Torreira'nın talipleri artıyor: İşte istenen bonservis bedeli!

    Galatasaray ise Torreira'yı satmaya sıcak bakmıyor. Avrupa'da başarı hedefleyen sarı kırmızılı yönetim, Uruguaylı futbolcuyu takımda tutmak istiyor. 

     
  • Torreira'nın talipleri artıyor: İşte istenen bonservis bedeli!

    Galatasaray'ın, 17-18 milyon euro civarında bir teklif gelmediği sürece bu transfere izin vermeyeceği öğrenildi.
  • Torreira'nın talipleri artıyor: İşte istenen bonservis bedeli!

    Lucas Torreira, sezon başında 6 milyon avroya Arsenal'den transfer edilmişti. 
  • Torreira'nın talipleri artıyor: İşte istenen bonservis bedeli!

    Uruguaylı orta sahanın, sarı kırmızılılarla 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
  • Torreira'nın talipleri artıyor: İşte istenen bonservis bedeli!

    Torreira geçtiğimiz sezon, Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 34 maça çıktı. 27 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 1 asist yaptı.
  • Torreira'nın talipleri artıyor: İşte istenen bonservis bedeli!

    Diğer yandan Galatasaray, orta sahaya bir takviye yapmayı planlıyor. 
  • Torreira'nın talipleri artıyor: İşte istenen bonservis bedeli!

    Bu nedenle Leandro Paredes'i gündemine alan sarı kırmızılılar, oyuncu tarafıyla görüşmelerini sürdürüyor.
  • Torreira'nın talipleri artıyor: İşte istenen bonservis bedeli!

    Yönetim, Paris Saint-Germain'de kalmak istediğini açıklayan 28 yaşındaki oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.